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إسرائيل تزعم وجود دليل على تورط إيران في هجوم ناقلة النفط، و"النهضة" التونسية تعلن استعدادها لإجراء انتخابات مبكرة.

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إسرائيل تزعم وجود دليل على تورط إيران في هجوم ناقلة النفط

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأحد وجود "دليل" يثبت تورط إيران في الهجوم على ناقلة نفط قبل أيام قبالة عُمان، مشغلها رجل أعمال إسرائيلي، مهدداً بأن بلاده "تعرف" كيف تردّ. [TRT عربي]

وأضاف بينيت خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة وفق ما نقل عنه بيان صادر عن مكتبه ردّاً على نفي إيران أن تكون وراء الهجوم على الناقلة: "الدليل الاستخباراتي موجود، ونتوقع أن يوضح المجتمع الدولي للنظام الإيراني أنه ارتكب خطأً فادحاً". [TRT عربي]

وتابع: "في أي حال نحن نعرف كيف نرسل رسالة إلى إيران بطريقتنا الخاصة". [TRT عربي]

لعودة مسار تونس الديمقراطي.. النهضة تعلن استعدادها لإجراء انتخابات مبكرة

أكّد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة محمد القوماني أن الحركة جاهزة لتقديم التنازلات الضرورية لعودة المسار الديمقراطي، بما في ذلك إعداد البلاد لانتخابات مبكرة. [TRT عربي]

وقال القوماني النائب بالبرلمان التونسي في تصريحات لوكالة الأناضول الأحد إن "الحركة (54 مقعداً من أصل 217)، كما جاء على لسان رئيسها راشد الغنوشي، بوضوح، جاهزة لتقديم التنازلات الضرورية لعودة المسار الديمقراطي إلى وضعه الطبيعي في تونس". [TRT عربي]

وأضاف أن "من أبرز العلامات لبداية حلحلة الأزمة تلبية ثلاثة مطالب أساسية، أولها رفع تجميد عمل البرلمان". [TRT عربي]