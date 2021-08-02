سياسة
2 دقيقة قراءة
تنظيم داعش الإرهابي يتشفى في "سقوط الديمقراطية" بتونس
تشفى تنظيم داعش الإرهابي بمقال في ما اعتبره سقوطاً للديمقراطية بتونس، وتساءل: "ماذا نفعت الديمقراطية عبيدها في الدنيا وماذا ستغني عنهم في الآخرة؟".
تنظيم داعش الإرهابي يتشفى في "سقوط الديمقراطية" بتونس
التنظيم الإرهابي نشر مقالاً يتشفى به في ما اعتبره سقوط الديمقراطية بتونس / AA
2 أغسطس 2021

هاجم تنظيم "داعش" الإرهابي حركة النهضة صاحبة أكبر كتلة برلمانية في تونس، متشفياً في ما اعتبره "سقوطاً" للديمقراطية هناك.

جاء ذلك في مقال منسوب إلى التنظيم نشر بصحيفة النبأ التابعة له تحت عنوان "تونس وحصاد الديمقراطية" الخميس، وتناقلته حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي الأحد، ولم يتسنَّ التأكد من صحته على الفور.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤُّسه النيابة العامة.

وزعم المقال المنسوب إلى صحيفة النبأ بأن إسلاميي حركة النهضة (53 نائباً من أصل 217) "خالفوا سبيل المؤمنين واتبعوا الديمقراطية فكانت النتيجة (..) سقوط آخر قلاعهم الديمقراطية"، رابطاً بينهم وبين جماعة الإخوان التي تأسست بمصر، وهو عادة ما تنفيه الحركة.

وأضاف متسائلاً: "ماذا نفعت الديمقراطية عبيدها في الدنيا؟ وماذا ستغني عنهم في الآخرة؟".

وزعم المقال أن منهج التنظيم الإرهابي هو "الصواب"، على الرغم من حديث مراقبين عن خسائره المتصاعدة في بلدان عدة لا سيما تونس.

وفي 4 يونيو/حزيران الماضي قالت مجموعة الأزمات الدولية (غير حكومية) إن الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيمَي "القاعدة" و"داعش" المتمركزة بتونس فقدت ثلثَي حجمها منذ عام 2016.

ومنذ مايو/أيار 2011 شهدت تونس أعمالاً إرهابية دامية تصاعدت وتيرتها عامَي 2013 و2015، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

ووفق إحصائيات سابقة نشرتها اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب فإن "عدد المقاتلين التونسيين ضمن الجماعات الإرهابية في بؤر الصراع بلغ 3 آلاف عاد منهم 1000 إلى البلاد خلال الفترة من 2011 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2018، منهم من أودعوا السجن وآخرون يخضعون للرقابة الإدارية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us