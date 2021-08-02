سياسة
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محكمة إسرائيلية تنظر قضية إجلاء عائلات مقدسية من حي الشيخ جراح بالقدس
تعقد محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا في القدس المحتلة الاثنين جلسة للنظر في طلب قدمته 4 عائلات فلسطينية للسماح لها بالاستئناف على قرار قضائي يقضي بتهجيرها من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
محكمة إسرائيلية تنظر قضية إجلاء عائلات مقدسية من حي الشيخ جراح بالقدس
الشيخ جراح - القدس المحلتة / TRT Arabi
2 أغسطس 2021

تعقد محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا في القدس المحتلة الاثنين جلسة للنظر في طلب قدمته 4 عائلات فلسطينية مقدسية من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة للسماح لها بالاستئناف على قرار بتهجيرها والنظر بخصوص قبول الاستئناف من عدمه.

ودعا أهالي الشيخ جراح لمساندتهم والتظاهر الساعة الحادية عشر من صباح اليوم أمام محكمة الاحتلال العليا التي ستعقد جلسة للنظر في قضية تهجير العائلات المقدسية.

والخميس الماضي جمدت محكمة الاحتلال العليا في القدس المحتلة بشكل مؤقت قرار إخلاء حي الشيخ جراح من ثلاث عائلات هي (الدجاني وحماد والداهودي)، بلا تحديد موعد لإصدار قرارها النهائي.

وكان من المفترض دخول قرارات إخلاء العائلات من منازلها حيز التنفيذ مع مطلع أغسطس/آب الجاري، لكنّ القضية أُجّلت عدة مرات وتوجد توقعات بتأجيل الاستئناف.

ويهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلاً بالحي على أيدي جمعيات استيطانية عن طريق المحاكم الإسرائيلية التي أصدرت مؤخراً قراراً بحق سبع عائلات، على الرغم من أن سكان الحي هم المالكون الفعليون والقانونيون للأرض.

وتزعم جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 194، وهو ما ينفيه السكان كما تنفيه وثائق بحوزتهم.

ويشهد حي الشيخ جراح مواجهات بين قوات الاحتلال ومستوطنيه وبين أهالي الحي والمقدسيين والشبان والمتضامنين الذين يتصدون لاقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم ويؤكدون ثباتهم وصمودهم في منازلهم وأرضهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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