سياسة
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ما شروط "القسام" لتقديم معلومات حول مصير الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها؟
أكدت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها "لن تقدم أية معلومات حول مصير الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، إلا بأثمان واضحة". وكشفت بعد عام من العملية بأن الجيش الإسرائيلي سحب جثة أحد مقاتلي القسام ظناً منه أنها للجندي هدار غولدن.
ما شروط "القسام" لتقديم معلومات حول مصير الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها؟
القسام: الاحتلال لن يحصل على معلومة تخص جنوده إلا بأثمان واضحة / وسائل إعلام فلسطينية
2 أغسطس 2021

أكدت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها "لن تقدم أية معلومات حول مصير الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، إلا بأثمان واضحة".

جاء ذلك خلال إحياء الكتائب ذكرى اختفاء الضابط الإسرائيلي، هدار جولدن، ضمن معارك عدوان العام 2014.

وقال الناطق العسكري باسم الكتائب: "لن يتم الحصول على أيّة معلومات عن مصير الجنود، إلا عبر دفع استحقاقات وأثمان واضحة، قبل المفاوضات، وبعدها".

وتابع: "في هذه الذكرى، يتجدد أمل الأسرى بكتائب القسام، وبما تخبئه وحدة الظل في صندوقها الأسود من معلومات حول جنودٍ يجهل العدو مصيرهم، في وقتٍ تتعالى فيه أصوات عائلات الجنود الأسرى أمام حكومتهم الكاذبة، في محاولة لمعرفة معلومة صغيرة عن أبنائهم، ولكن أنّى لهم ذلك، إلا بدفع الثمن".

وكشفت كتائب القسام بعد عام من العملية بأن الجيش الإسرائيلي "سحب جثة أحد مجاهدي القسام الذي كان يرتدي زياً عسكرياً مماثلاً للجيش، وهو الشهيد وليد مسعود، أحد أفراد المجموعة التي اشتبكت مع جنود العدو شرق رفح".

وأكدت أن "الاحتلال سحب جثة الشهيد مسعود، على أنه الضابط "هدار غولدن" ولذلك تأخر ساعتين بالرد".

وأوضحت أن "الجيش الإسرائيلي لا يجرؤ أن يخبر العالم عن سبب تأخره بالهجوم ساعتين بعد عملية الأسر، مشيرة إلى عدم دخول جنود الاحتلال للنفق المستعمل في العملية خلال معركة العصف المأكول".

‫‏وقالت الكتائب في ذلك الوقت، بأن الاتصال انقطع مع المجموعة التي شاركت في عملية رفح خلال الحرب وخلال العملية، مطالبةً العدو أن يخبر الإعلام وجمهوره ما حدث في رفح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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