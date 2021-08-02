وافقت شركة "زووم للاتصال عبر الفيديو" على دفع 86 مليون دولار، لتسوية دعوى جماعية تتعلق بانتهاك الخصوصية في الولايات المتحدة.

وقالت الدعوى إنّ الشركة انتهكت خصوصية ملايين المستخدمين، من خلال مشاركة بياناتهم الشخصية مع كل من فيسبوك وغوغل ولينكد إن.

كما اتُهمت زووم بالتضليل بإعلانها أنها تقدم تشفيراً من طرف إلى طرف، وكذلك الفشل في منع القراصنة من تعطيل اجتماعات المستخدمين عبر الفيديو عن طريق هجمات تُعرف بـ"Zoombombing".

ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات، لكنها وافقت على تعزيز إجراءاتها الأمنية.

ولا تزال التسوية الأولية، التي تتضمن أيضاً شرطاً بأن توفر زووم لموظفيها تدريباً متخصصاً في معالجة البيانات والخصوصية، بحاجة إلى موافقة القاضية الأمريكية، لوسي كوه، رئيسة محكمة منطقة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.