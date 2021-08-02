سياسة
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تسويق سياسي.. أغنية "يحيا الشعب" للتونسية لطيفة تثير انتقادات
أثارت أغنية "يحيا الشعب" للفنانة التونسية لطيفة موجة واسعة من الانتقادات والسخرية على منصات التواصل، إذ عدها متابعون "تسويقاً سياسياً" للإجراءات الاستثنائية الأخيرة في البلاد.
تسويق سياسي.. أغنية "يحيا الشعب" للتونسية لطيفة تثير انتقادات
أغنية "يحيا الشعب" للتونسية لطيفة تثير انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي / وسائل التواصل
2 أغسطس 2021

أثارت أغنية "يحيا الشعب" للفنانة التونسية لطيفة موجة واسعة من الانتقادات والسخرية على منصات التواصل، إذ عدها متابعون "تسويقاً سياسياً" للإجراءات الاستثنائية الأخيرة في البلاد.

والأحد طرحت المطربة التونسية لطيفة أغنية "يحيا الشعب" تقول كلماتها: "يحيا الشعب، يسقط كل عدو الشعب، ارفع رأسك عالي، دم شهيدك دمه غالي، نفديه بروحي وبمالي، ولا نخلي سماسرة تبيعها لي (تبيعها) للخارج أرضك يا شعب، تونس الخضراء بلدي الحرة، واللي مش عاجبه (من لا يعجبه) على برّه".

وفي 25 يوليو/تموز الماضي أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعينها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماW، ورفع الحصانة عن النواب ورئاسة النيابة العامة.

وأثارت الأغنية موجة من الانتقادات والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، باعتبارها "تسويقاً ودعاية سياسية" لإجراءات استثنائية تلقى رفضاً لدى قطاعات واسعة من الشعب التونسي.

وعلق الصحفي ورسام الكاريكاتير التونسي حاتم بلحاج على الأغنية عبر تويتر قائلاً: "أول مرة أسمع جعجعة وأرى طحيناً في غناية (أغنية) واحدة.. لاطيفة (لطيفة) بعد اليوم".

من جانبه قال حساب باسم "إيهاب شيحة" عبر تويتر: "بدأنا بأغنية لطيفة يحيا الشعب، ودعوات إعلامية للتفويض الشعبي، فمتى تظهر أغنية حسين الجسمي؟!".

وحسين الجسمي مطرب إماراتي اشتهر بتقديم أغاني للتسويق السياسي في عدة دول عربية، كانت أبرزها أغنية "تسلم إيدينك" للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، و"بشرة خير" للتشجيع على المشاركة السياسية في الانتخابات المصرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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