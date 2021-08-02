سياسة
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بـ16.4 مليار دولار.. صادرات تركيا تسجل رقماً قياسياً في يوليو/تموز
أعلن وزير التجارة التركي محمد موش أن صادرات بلاده سجلت رقماً قياسياً في يوليو/تموز المنصرم بواقع 16.4 مليار دولار. ولفت موش إلى أن الصادرات زادت في يوليو/تموز 10% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
بـ16.4 مليار دولار.. صادرات تركيا تسجل رقماً قياسياً في يوليو/تموز
وزير التجارة التركي محمد موش: صادرات تركيا تسجل رقماً قياسياً في يوليو/تموز المنصرم بواقع 16.4 مليار دولار / AA
2 أغسطس 2021

أعلن وزير التجارة التركي محمد موش أن صادرات بلاده سجلت رقماً قياسياً في يوليو/تموز المنصرم بواقع 16.4 مليار دولار.

ولفت موش في مؤتمر صحفي بأنقرة الاثنين إلى أن الصادرات زادت في يوليو/تموز 10% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وأكد أن صادرات يوليو/تموز تمثل أعلى رقم مسجل في نفس الفترة حتى اليوم.

من ناحية أخرى أفاد موش بأن صادرات الشهور الـ12 الأخيرة بلغت 201.5 مليار دولار، مسجلة رقماً قياسياً جديداً في تاريخ الجمهورية.

ولفت إلى أن الصادرات التركية تتجاوز لأول مرة 200 مليار دولار على أساس سنوي.

من ناحية أخرى ذكر موش أن الواردات بلغت 20.7 مليار دولار في يوليو/تموز، بزيادة قدرها 17% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وأفاد بأن حجم الواردات زاد 26% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ 146.8 مليار دولار.

ولفت إلى أن نسبة تغطية الصادرات للواردات في فترة يناير/كانون الثاني-يوليو/تموز زادت 5.6% مقارنة بالعام الماضي وبلغت 82.7%.

وأوضح أن العجز في التجارة الخارجية خلال نفس الفترة تقلص 5% مقارنة بالعام الماضي وتراجع إلى 25.5 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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