تمكنت فرق الإطفاء التركية من السيطرة على 125 حريق غابات بعموم البلاد فيما تتواصل الجهود لإخماد 7 حرائق.

وأعلن وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكديميرلي في تصريحات صحفية برفقة وزيري الداخلية سليمان صويلو والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي في مركز إدارة الحرائق بولاية موغلا عن سيطرة سلطات بلاده على 125 حريقاً من أصل 132 في عموم البلاد.

وأشار إلى استمرار جهود إخماد 7 حرائق كبيرة إلى جانب حرائق صغيرة في بعض الأرياف.

ولفت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة فوق الـ40 درجة وسرعة الرياح يؤثران سلباً على جهود إخماد الحرائق واتساع رقعة نيرانها.

وقال مراسل TRT عربي إن درجات الحرارة المرتفعة جداً التي تشهدها المناطق الجبلية وشدة الرياح، تصعب من جهود إخماد الحرائق واستمرارها وظهور حرائق في أماكن جديدة.

وأكد أن جهود إخماد الحرائق مستمرة ومتوسعة تشترك فيها 70 طائرة والعدد مرشح للزيادة مع إرسال بعض الدول المتضامنة مع تركيا طائرات إطفاء وفرق إنقاذ.

وكان وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي أفاد في تغريدة عبر تويتر الأحد باستمرار العمل لإخماد 6 حرائق لا تزال متواصلة، 2 منها في ولاية أنطاليا و3 في موغلا (جنوب وجنوب غرب) وحريق في تونج إيلي، فيما اندلع حريق آخر في قضاء سوتجولر بولاية إسبرطة جنوب غربي تركيا حيث تعمل فرق الإطفاء على إخماده.

تضامن مع تركيا

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل 3 طائرات إلى تركيا لمساعدتها في إخماد الحرائق، بعد أن فعلت تركيا "آلية الحماية المدنية" التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأوضحت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيان الأحد أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لإرسال 3 طائرات إلى تركيا استجابة لحالات الطوارئ.

من جهتها أعلنت الحكومة الإسبانية الاثنين إرسال طائرات إطفائية إلى تركيا للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي اندلعت قبل أيام.

ونقل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألبارس خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو تضامن بلاده وتعازيها في ضحايا الحرائق التي تجتاح جنوبي تركيا.

وحسب يبان للخارجية الإسبانية أبلغ ألبارس نظيره التركي بقرار حكومة بلاده إرسال طائرتَي إطفاء من طراز "CL 415" وطائرة نقل "C-295" تابعة لسلاح الجو الإسباني.

كما سترسل مدريد فريقاً كاملاً من وحدة الطوارئ العسكرية (UME) للمساعدة في إطفاء حرائق الغابات، حسب البيان.

كما وصل فريق إطفاء من أذربيجان الاثنين إلى تركيا للمساعدة في إطفاء حرائق الغابات.

وأعلن أن فريق الإنقاذ مكون من 220 فرداً بالإضافة إلى 53 مركبة، 41 منها خاصة بإخماد الحرائق، جاهزيتهم للمساهمة في جهود محاربة الحرائق فى تركيا.

من جانبها أعلنت قطر توجه فريقٍ الأحد من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا" إلى تركيا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ جراء الحرائق.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن هذا الفريق تحرك إلى تركيا تنفيذاً لتعليمات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات.