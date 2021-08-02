سياسة
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أنقرة تندد بإغلاق اليونان 12 مدرسة تركية في تراقيا وتعتبرها "سياسة ممنهجة"
نددت الخارجية التركية، بقرار اليونان إغلاق 12 مدرسة تركية في تراقيا الغربية، معتبرة إياها سياسة ممنهجة.
أنقرة تندد بإغلاق اليونان 12 مدرسة تركية في تراقيا وتعتبرها "سياسة ممنهجة"
اليونان تمارس سياسة "ممنهجة" لإغلاق مدارس الأتراك بحجة إجراءات التقشف وعدم كفاية عدد الطلاب. / AA
2 أغسطس 2021

أعربت الخارجية التركية، الاثنين، عن إدانتها لقرار اليونان إغلاق 12 مدرسة ابتدائية تابعة للأقلية التركية، في منطقة تراقيا الغربية شمال شرقي اليونان.

وذكر بيان صادر عن الخارجية، أن أنقرة تدين قرار أثينا بإغلاق 12 مدرسة ابتدائية تابعة للأقلية التركية، في تراقيا، لافتاً إلى أنه بذلك القرار انخفض عدد المدارس التابعة للأقلية التركية إلى 103.

وأضاف، أن اليونان تمارس سياسة "ممنهجة" لإغلاق مدارس الأتراك بحجة إجراءات التقشف وعدم كفاية عدد الطلاب.

وتعد منطقة تراقيا الغربية شمال شرقي اليونان، موطناً لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعداد سكانها نحو 150 ألف نسمة، وعادة ما يواجهون سياسات تمييز من السلطات اليونانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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