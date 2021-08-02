سياسة
2 دقيقة قراءة
"العفو الدولية" تتهم السلطات اللبنانية بالتلكؤ في قضية انفجار مرفأ بيروت
قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات اللبنانية "تعرقل العدالة" في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت. وتؤكد في بيانها أن السلطات اللبنانية بذلت جهوداً حثيثة طيلة عام لـ"حماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق".
"العفو الدولية" تتهم السلطات اللبنانية بالتلكؤ في قضية انفجار مرفأ بيروت
تقول المنظمة إن السلطات اللبنانية تستمر برفض وتأخير طلبات قاضي التحقيق لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب / Reuters
2 أغسطس 2021

قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إن السلطات اللبنانية "تعرقل" العدالة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل عام.

جاء ذلك في بيان للمنظمة، قبل يومين على حلول الذكرى الأولى للانفجار الضخم الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 217 شخصاً وإصابة 7000 بجروح، وتشريد 300 ألف، فضلاً عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

وأوضحت المنظمة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن "الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيقات".

وقالت إن "السلطات اللبنانية تستمر حتى الآن برفض وتأخير طلبات قاضي التحقيق الجديد لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب واستجواب كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية بشأن المأساة".

واتهم البيان السلطات بـ"التلكؤ في تحقيقها رغم الحملة المتواصلة التي نفذها الناجون وأسر الضحايا من أجل العدل والمساءلة الجنائية".

ولم تصدر السلطات اللبنانية تعقيباً على تلك الاتهامات حتى الساعة 14:45 ت.غ.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، رفض مسؤولون سابقون بينهم وزير المالية على خليل، المثول أمام قاضي التحقيق، فادي صوان، ورفع بعضهم دعاوى قضائية، لإبعاده، مستندين لحصانتهم النيابة و"انتهاكه" للدستور، قبل أن يقال القاضي في فبراير/شباط 2021.

فيما قال المحقق العدلي الجديد، القاضي طارق البيطار، في 4 يونيو/حزيران الماضي، إن مرحلة التحقيق التقني والفني شارفت على الانتهاء، مشيراً إلى أنه بعد أسابيع قليلة ستبدأ مرحلة الاستدعاءات التي ستطال أشخاصاً مدعى عليهم".

ويُنظم أهالي ضحايا الانفجار وقفات احتجاجية، بين حين وآخر، للمطالبة باستكمال التحقيقات وكشف حقيقة الانفجار ومحاسبة المتورطين فيه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us