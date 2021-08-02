سياسة
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في اتصال هاتفي.. أردوغان يؤكد لسعيّد أهمية استقرار ديمقراطية تونس
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره التونسي قيس سعيّد، أهمية استقرار الديمقراطية واستمرار عمل البرلمان في تونس رغم الصعوبات.
في اتصال هاتفي.. أردوغان يؤكد لسعيّد أهمية استقرار ديمقراطية تونس
أردوغان: "حماية الديمقراطية وضمان الحريات واحترام سيادة القانون في تونس أمور قيمة للغاية". / AA
2 أغسطس 2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، ضرورة استمرار البرلمان التونسي بأعماله رغم كل الصعوبات، وأهمية ذلك بالنسبة لديمقراطية تونس والمنطقة.

وشدد أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره التونسي قيس سعيد، على أهمية الحفاظ على استقرار تونس وسلمها الداخلي المهم لاستقرار المنطقة.

وأضاف: "حماية الديمقراطية وضمان الحريات واحترام سيادة القانون في تونس أمور قيمة للغاية".

وجاء الاتصال بين الرئيسين التركي والتونسي بعد نحو أسبوع على إصدار الأخير 4 قرارات جمّد فيها عمل البرلمان، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى تسلّمه السلطات التنفيذية ومنح نفسه صلاحية اختيار رئيس حكومة جديد.

وقال سعيد في حينه، إنه اتخذ هذه القرارات لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها "انقلاباً وخروجاً على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، وعدّتها "تصحيحاً للمسار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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