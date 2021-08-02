نفت تركيا مزاعم استعداد اليونان، رغم الحرائق المشتعلة في بلادها، مساعدتها في إخماد حرائق الغابات التي تضرب جنوب وجنوب غربي البلاد منذ أيام.

فوفق معلومات واردة عن مصادر بوزارة الخارجية التركية، اتضح أن اليونان التي كانت موضوع حديث الأنباء باستعدادها لتقديم المساعدة لتركيا في إخماد الحرائق، لم تبادر بأي محاولة في هذا الاتجاه.

وكانت دول عدة قد أعلنت استعدادها لدعم تركيا في مكافحة حرائق الغابات المستمرة منذ أيام.

وبالرغم من الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، بوزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في 29 يوليو/تموز، وأعلن فيه استعداد بلاده للمساعدة في إطفاء الحرائق بتركيا، فقد تبين فيما بعد أن اليونان لم تستجب لطلب المساعدة الذي جرى تقديمه عبر “آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي”.

من جهة أخرى أجرى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اتصالاً هاتفياً في 30 من يوليو/تموز، بوزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، أكد فيه استعداد الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة في مكافحة الحرائق المشتعلة في البلاد.

من جانبها ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، نقلاً عن بيان صادر من الاتحاد الأوروبي، قوله إن إسبانيا وكرواتيا، سترسلان، بالتنسيق مع الخارجية التركية، طائرات إلى آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي لتزويدها بطائرات مكافحة الحرائق.