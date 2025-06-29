تركيا
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تركيا تُدين هجوم خيبر بختونخوا وتؤكد دعمها لباكستان في مواجهة الإرهاب
أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، الهجوم "الإرهابي الشنيع" الذي وقع في مقاطعة خيبر باختونخوا الباكستانية، السبت، وأسفر عن مقتل 13 جندياً وإصابة 24 آخرين.
تركيا تُدين هجوم خيبر بختونخوا وتؤكد دعمها لباكستان في مواجهة الإرهاب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
29 يونيو 2025

وقال أردوغان في منشور عبر منصة إكس: "أدعو الله تعالى أن يرحم إخواننا الباكستانيين الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على المصابين. وأتقدم بأحر التعازي لشعب وحكومة باكستان الصديقة والشقيقة".

وأكد الرئيس التركي أن تركيا ستواصل دعمها الكامل لباكستان في كفاحها ضد الإرهاب، مشدداً على أن أنقرة ستقف دائماً إلى جانب "الإخوة الباكستانيين" في أوقاتهم الصعبة كما في أيامهم السعيدة.

بدوره، أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الأحد، الهجوم وقال في بيان: "نُدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم خيبر بختونخوا"، مضيفاً: "نتقدم بأحر التعازي ونسأل الله الرحمة لإخوتنا الذين فقدوا حياتهم في هذا الهجوم، ونتمنى الصبر والسلوان لعائلاتهم وللشعب الباكستاني الشقيق، والشفاء العاجل للمصابين".

وأكد ألطون أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب باكستان، مشيراً إلى أن أنقرة "كما كانت دائماً، ستبقى إلى جانب باكستان الصديقة والشقيقة، وستواصل تقديم كل أشكال الدعم للإخوة هناك".

وأمس السبت، شهدت مقاطعة خيبر باختونخوا الباكستانية هجوماً إرهابياً أسفر عن مقتل 13 جندياً وإصابة 24 شخصاً.

وتشهد باكستان تصاعداً في الهجمات المسلحة، خصوصاً في إقليمَي خيبر بختونخوا وبلوشستان، المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان باكستان (TTP) بتنفيذ هجمات انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه حكومة كابل.

في المقابل، ينشط في إقليم بلوشستان مسلحو جيش تحرير بلوشستان (BLA)، الذين يطالبون بانفصال الإقليم عن باكستان ومنحه حكماً ذاتياً لسكانه من قومية البلوش.


مصدر:TRT Arabi
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