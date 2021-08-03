أهم الأحداث:

وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو للتحرك الفوري ضد إيران، وأردوغان يؤكد لسعيّد أهمية استقرار ديمقراطية تونس.

الجديد على TRT عربي:

31 عاماً على غزو الكويت.. حرب الأشقاء التي خلّفت آثاراً ماثلة حتى اليوم

هربت من الحرب في سوريا وتفوقت أكاديمياً بتركيا.. تَعرَّفْ قصّة ياسمين نايال

شاهد!

تركيا تكافح حرائق الغابات

رغم نفيها الضلوع في الهجوم.. غانتس يدعو للتحرك الفوري ضد إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الاثنين إن على بلاده "التحرك الآن" ضد إيران على خلفية الهجوم على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" في خليج عمان. [TRT عربي]

ووصف غانتس الاثنين في كلمة له بالكنيست (البرلمان) بحضور رئيس الوزراء نفتالي بينت، الهجوم على السفينة بالـ"تصعيد" من قبل إيران. [TRT عربي]

وأضاف: "علينا التحرك الآن ضد إيران"، معتبراً أن طهران ستكون تحت قيادة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي الذي سيتولى مهام منصبه الأسبوع الجاري "أخطر على العالم والمنطقة مما كانت عليه حتى الآن، حسب ما نقلته قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية". [TRT عربي]

في اتصال هاتفي.. أردوغان يؤكد لسعيّد أهمية استقرار ديمقراطية تونس

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين ضرورة استمرار البرلمان التونسي بأعماله على الرغم من كل الصعوبات، وأهمية ذلك لديمقراطية تونس والمنطقة. [TRT عربي]

وشدد أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره التونسي قيس سعيد على أهمية الحفاظ على استقرار تونس وسلمها الداخلي المهم لاستقرار المنطقة. [TRT عربي]

وأضاف: "حماية الديمقراطية وضمان الحريات واحترام سيادة القانون في تونس أمور قيمة للغاية". [TRT عربي]