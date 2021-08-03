سياسة
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محكمة الانتخابات تستدعي رئيس البرازيل للتحقيق.. ما السبب؟
اعتبر الرئيس البرازيلي أن "نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل عرضة للاحتيال"، الأمر الذي استوجب استدعاءه للتحقيق من قبل المحكمة العليا للانتخابات وتوجيه تهم إليه.
محكمة الانتخابات تستدعي رئيس البرازيل للتحقيق.. ما السبب؟
المحكمة العليا للانتخابات في البرازيل تقرر التحقيق مع الرئيس جايير بولسونارو / AP
3 أغسطس 2021

قررت المحكمة العليا للانتخابات في البرازيل التحقيق مع الرئيس جايير بولسونارو بشأن هجماته المستمرة وغير المثبتة على شرعية نظام التصويت الإلكتروني الساري منذ عام 1996.

وطلبت المحكمة من المجلس الاتحادي الأعلى (STF) للتحقيق مع الرئيس البرازيلي "لنشره أخباراً كاذبة عن الانتخابات خلال بث مباشر على فيسبوك يوم الخميس الماضي لأكثر من ساعتين، قال خلاله إنه مقتنع بحدوث تزوير خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة".

ويواجه بولسونارو عدة تهم منها "إساءة استخدام السلطة الاقتصادية والسياسية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية المؤقتة ضد نظام التصويت الإلكتروني وشرعية انتخابات عام 2022".

وكان بولسونارو الذي من المتوقع أن يسعى لولاية ثانية في عام 2022 اعتبر أن "نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل عرضة للاحتيال".

ويقول منتقدوه إن "مزاعمه التي لا أساس لها من الصحة تثير الشكوك في تمهيده الطريق لعدم قبول الهزيمة مسبقاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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