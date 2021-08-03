سياسة
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تركيا.. السيطرة على 145 حريقاً من أصل 154 اندلعت بغابات جنوب البلاد
قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن 145 حريقاً من أصل 154 حريقاً جرت السيطرة عليها في الغابات التركية في الأيام الستة الماضية من خلال حشد جميع وسائل الدولة المتاحة، فيما أفادت وزارة الدفاع باستمرار جهود الإخلاء وإخماد الحرائق.
تركيا.. السيطرة على 145 حريقاً من أصل 154 اندلعت بغابات جنوب البلاد
الرئاسة التركية قالت إن 16 طائرة و9 طائرات مُسيّرة و52 مروحية تشارك في عمليات إخماد الحرائق / AA
3 أغسطس 2021

قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على حسابها في تويتر صباح الثلاثاء إنه "جرت السيطرة على 145 حريقاً من أصل 154 حريقاً في الغابات في بلدنا بالأيام الستة الماضية من خلال حشد جميع وسائل دولتنا".

فيما أفادت وزارة الدفاع التركية بأنها تواصل دعم جهود الإجلاء وإخماد الحرائق في عدد من مناطق البلاد التي اندلعت فيها النيران

وتشارك وزارة الدفاع بالجهود المبذولة عبر 400 جندي و3 طائرات مُسيرة و4 مروحيات وسفينتَي إنزال وأكثر من 50 سيارة إطفاء وآليات مختلفة.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة مستعدة لأداء أي مهمة إضافية تُكلَّف أداءها.

ونشرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الاثنين معطيات تتعلق بالجهود التي بدأت منذ خمسة أيام، على خلفية اندلاع حرائق الغابات في مناطق متفرقة بعموم البلاد.

وأوضحت أن 16 طائرة و9 طائرات مُسيرة و52 مروحية إضافة إلى 129 سيارة إطفاء و57 عربة إسعاف و16 سيارة إنقاذ و1024 آلية مختلفة إلى جانب 5 آلاف و200 إطفائي و456 من الكوادر الصحية شاركوا في العمليات المتعلقة بإخماد الحرائق.

ولفتت إلى توزيع 35 ألفاً و298 طرداً غذائياً و383 ألفاً و620 عبوة مشروبات، إضافة إلى تقديم وجبات تكفي لـ20 ألفاً و500 شخص.

ونوهت بإقامة أماكن إيواء تتسع لـ5 آلاف و64 شخصاً إلى جانب تخصيص 3 مساكن طلابية و19 نزلاً تابعاً لوزارة التعليم.

وأكدت دفع مبلغ قيمته 42 مليوناً و120 ألف ليرة تركية (أكثر من 5 ملايين دولار) مساعدات طارئة.

واندلعت خلال الأيام الأخيرة حرائق غابات في عدة ولايات جنوب تركيا وجنوب غربيها، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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