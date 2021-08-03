قال زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنّ "المعلومات التي ستقدمها تل أبيب للولايات المتحدة سيتم تسريبها إلى وسائل الإعلام وإحباط عمليات إسرائيل لمكافحة الإرهاب"، حسب ما نقله موقع "i24 news" الإسرائيلي.

وأوضح نتنياهو في كلمة ألقاها أمام الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) أنّ "المعلومات التي ستُقدّم إلى الولايات المتحدة ستُسرّب إلى وسائل الإعلام، وبهذه الطريقة ستُحبط عملياتنا لمكافحة الإرهاب".

وأضاف أنّ هذا هو السبب الذي دفعه إلى رفض طلب الرؤساء الأمريكيين على مدار السنوات العشر الأخيرة "الالتزام دائماً بأن نبلغهم عن نشاطاتنا".

وهاجم نتنياهو في كلمته رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وقال: "هذه قضية وجودية بالنسبة لإسرائيل، والتي يمكن أن تحدث بها مفاجآت، لقد جعلتمونا دولة ملتزمة بتقديم التقارير، إن لم تكن لدينا استقلالية بهذا الموضوع، فلن تكون لدينا استقلالية أبداً".

ورداً على تصريحات نتنياهو، قال مسؤول سياسي مختص بالعلاقات الإسرائيلية الأمريكية، لم يسمّه الموقع: "نتنياهو يتظاهر بأنه يهتم بالأمن القومي الإسرائيلي، لكنه عملياً يستمر في إلحاق الضرر بعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة، وكل ذلك باسم اعتبارات سياسية ضيقة".