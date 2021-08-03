سياسة
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بعد تخفيض وزنه.. السيسي: حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الوقت قد حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، وإعادة تسعيره مرة أخرى. وأوضح أن "رغيف الخبز يكلّف الدولة 65 قرشاً (3.9 سنتات) وهذا الأمر (الدعم) يجب أن يتوقف".
بعد تخفيض وزنه.. السيسي: حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم
السيسي: حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم / AA
3 أغسطس 2021

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء إن الوقت قد حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، وإعادة تسعيره مرة أخرى.

جاء ذلك خلال افتتاح السيسي المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية "في دلتا مصر".

وأضاف في كلمة له عن ثمن رغيف الخبز الذي يباع بـ5 قروش: "ليس معقولاً أن أعطي 20 رغيف خبز بثمن سيجارة واحدة"، حسب وصفه.

وأوضح السيسي أن "رغيف الخبز يكلّف الدولة 65 قرشاً وهذا الأمر (الدعم) يجب أن يتوقف".

وثبتت مصر سعر رغيف الخبز منذ 2013 عند 5 قروش لمستحقي الدعم، مع تخفيض وزنه من 110 إلى 90 غراماً.

ولم يشر الرئيس المصري إلى تفاصيل إضافية، بشأن موعد تعديل أسعار الخبز المدعم، أو نسب خفض الدعم.

وتضم المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" 4 مصانع أحدها لـ"البسكويت" وآخر لـ"المعكرونة"، وثالث لـ"المخبوزات"، إضافة إلى مطحن للدقيق وصوامع لتخزين القمح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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