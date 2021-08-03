سياسة
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ألمانيا تدين رجلاً يحتفظ بأسلحة ثقيلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية
أدانت محكمة ألمانية رجلاً تبين امتلاكه ترسانة شخصية تضم دبابة من طراز "بانثر"، ومدفعاً مضاداً للطائرات، والعديد من المعدات العسكرية التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.
ألمانيا تدين رجلاً يحتفظ بأسلحة ثقيلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية
حكمت المحكمة على رجل بالسجن 14 شهراً مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 250 ألف يورو / Getty Images
3 أغسطس 2021

أدانت محكمة ألمانية، الثلاثاء، رجلاً يبلغ من العمر 84 عاماً بحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ويمتلك المواطن الألماني، ترسانة شخصية تضم دبابة من طراز "بانثر" ومدفعاً مضاداً للطائرات والعديد من المعدات العسكرية التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.

وأصدرت محكمة مدينة كيل شمال ألمانيا، حكمها على الرجل بالسجن 14 شهراً مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة قدرها 250 ألف يورو.

كما أمرت المدعى عليه، الذي لم يذكر اسمه وفق قوانين الخصوصية الألمانية، ببيع أو التبرع بالدبابة التي يبلغ وزنها 45 طناً والمدفع المضاد للطائرات، إلى متحف أو جامع تحف خلال العامين المقبلين.

وقد اكتشفت السلطات الترسانة العسكرية غير القانونية خلال مداهمة عام 2015 لمنشأة تخزين لهواة جمع المقتنيات، شمال ألمانيا، في تحقيق حول القطع الفنية التي تعود إلى الحقبة النازية في السوق السوداء.

وكشف التحقيق عن امتلاك رجل آخر، لتمثالين من البرونز للخيول كانا يقفان في السابق أمام مستشارية أدولف هتلر.

وخلال مداهمة ممتلكات المتهم، صادرت السلطات أيضاً رشاشات ومسدسات آلية وأكثر من ألف طلقة ذخيرة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية في ذلك الوقت أن الرجل لم يخفِ الأسلحة التي جمعها، بل إنه أخرج الدبابة خلال فصل الشتاء لاستخدامها كمحراث ثلج.

وأفاد محامي الرجل، أن متحفاً أمريكياً يريد شراء دبابة "بانثر"، التي استغرق نقلها من منزل الرجل 9 ساعات واحتاج إلي 20 جندياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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