قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بلاده تقبل تلقي مساعدات الدول الأخرى بعمليات إخماد حرائق الغابات، مثلما تقدم أنقرة مساعداتها للدول الأخرى.

جاء ذلك في تصريح أدلى به، الثلاثاء، خلال وجوده في مركز إدارة عمليات إخماد الحرائق بقضاء منافغات التابع لولاية أنطاليا، وذلك رداً على أنباء زعمت أن أنقرة رفضت عروض دول أخرى للمساهمة في إخماد الحرائق في الغابات التركية.

وأوضح جاوش أوغلو أن مسؤولي بلاده تلقوا العديد من الاتصالات التضامنية من نظرائهم في عدد من البلدان الأخرى منذ اندلاع الحرائق في عدد من الولايات التركية.

وأضاف أن محاولات إخماد الحرائق مستمرة دون انقطاع، وأن سرعة هبوب الرياح تصعّب عمل كوادر الإطفاء.

وأردف قائلاً: "تدور في وسائل الإعلام المحلية معلومات مغلوطة مفادها أن تركيا رفضت عروض الدول الأخرى حول المساهمة في إخماد الحرائق".

وتابع: "هذه المعلومات عارية عن الصحة، لقد أبلغنا العديد من الدول وخاصة الأوروبية بأننا نحتاج إلى طائرات ومروحيات قادرة على حمل كميات كبيرة من المياه لإخماد الحرائق".

وأشار إلى أ ن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) تواصلت مع الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، وأن الاتحاد أبلغ جميع الدول الأعضاء بوجوب المساهمة في إخماد حرائق الغابات بتركيا.

واستطرد في هذا الخصوص: "4 دول أوروبية استجابت لنداء الاتحاد الأوروبي وهي كرواتيا ورومانيا وفرنسا وإسبانيا، لكن فرنسا تراجعت عن تقديم المساعدة بداعي احتمال نشوب حرائق لديها".

أردوغان يشكر الداعمين لبلاده

في السياق ذاته، قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، شكره لجميع الدول والمنظمات التي دعمت بلاده في مكافحة حرائق الغابات.

وأكد أردوغان أن بلاده ستجتاز هذه المرحلة الصعبة في أسرع وقت. وأضاف: "أود أن أخصص الشكر باسم بلدي للرئيس الأذربيجاني صديقي العزيز إلهام علييف، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز".

وتابع: "أود أن أعرب عن امتناني لرئيس إيران الجارة إبراهيم رئيسي، وأمير قطر الشيخ تميم، والرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تضامنهم القوي الذي أبدوه".

كما ترأس أردوغان اجتماعاً لبحث تطورات حرائق الغابات في مركز تنسيق معلومات الدولة بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

مساعدات جوية لإخماد الحرائق

أعلن نائب مدير عام الغابات في تركيا، مصطفى أوزقايا، إرسال 6 دول 18 مركبة جوية إلى تركيا لمساعدتها في إخماد حرائق الغابات التي تشهدها منذ 28 يوليو/تموز الماضي.

وقال أوزقايا إن 12 طائرة و6 مروحيات أرسلتها أذربيجان وإيران وروسيا وكرواتيا وإسبانيا وأوكرانيا لمساعدة تركيا في إخماد الحرائق، لافتاً إلى إرسال إيران طائرة ومروحيتين، وأذربيجان مروحية، وأوكرانيا 3 طائرات، وروسيا 5 طائرات و3 مروحيات، كما أشار إلى أن كرواتيا أرسلت طائرة وإسبانيا طائرتين.

وأكد أن تركيا لم توجه أي نداء للحصول على مساعدة دولية عبر وزارة الزراعة والغابات أو وزارة الخارجية أو إدارة الكوارث والطوارئ.

وبيّن أن بلاده تلقت عروضاً من وفرنسا ورومانيا أيضاً. ولفت إلى تخصيص تركيا 45 مروحية و3 طائرات من مركباتها الجوية لإخماد الحرائق.

وخلال الأيام الأخيرة، اندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس أردوغان "مناطق منكوبة". وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن 145 حريقاً من أصل 154 حريقاً جرت السيطرة عليها في الغابات التركية في الأيام الستة الماضية من خلال حشد جميع وسائل الدولة المتاحة، فيما أفادت وزارة الدفاع باستمرار جهود الإخلاء وإخماد الحرائق.