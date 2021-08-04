سياسة
3 دقيقة قراءة
"رايتس ووتش" تؤكد وجود أدلّة تشير إلى تورط مسؤولين كبار في انفجار بيروت
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش، تقريرها حول مسار التحقيق اللبناني في انفجار مرفأ بيروت بعد مرور عام، وأشارت إلى "أدلّة حول تورط مسؤولين كبار".
"رايتس ووتش" تؤكد وجود أدلّة تشير إلى تورط مسؤولين كبار في انفجار بيروت
منظمة هيومن رايتس ووتش تؤكد وجود أدلة تشير إلى تورّط مسؤولين لبنانيين كبار، في انفجار مرفأ بيروت / AP
4 أغسطس 2021

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، أن الأدلة تشير إلى تورّط مسؤولين لبنانيين كبار، في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020.

ولفتت المنظمة في تقريرها الصادر في 127 صفحة إلى أن المشاكل البنيوية في النظام القانوني والسياسي اللبناني هي التي تسمح لهؤلاء الأشخاص بالإفلات من المحاسبة.

وعرض التقرير المعنون بـ"ذبحونا من الداخل: تحقيق في انفجار 4 أغسطس/آب في بيروت"، أدلة على "السلوك الرسمي الفاسد وسوء الإدارة في المرفأ، ما سمح بتخزين أطنان من مركب كيميائي قابل للانفجار عشوائياً وبطريقة غير آمنة لمدة ست سنوات".

من جانبها، قالت لما فقيه، مديرة قسم الأزمات في المنظمة: "تُظهر الأدلة بشكل كاسح أن انفجار أغسطس/آب 2020 في مرفأ بيروت، نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم".

وتابعت: "بعد مرور عام، ما زالت جراح ذلك اليوم المدمر محفورة في المدينة بينما تنتظر عائلات الضحايا الإجابات".

وقد اعتمد تقرير المنظمة على مراسلات رسمية، بعضها لم ينشر من قبل، متعلقة بالسفينة "روسوس" التي جلبت نيترات الأمونيوم إلى المرفأ، وحمولتها، إضافة إلى مقابلات مع مسؤولين حكوميين وأمنيين وقضائيين.

كما تُظهر الوثائق الرسمية أن بعض المسؤولين الحكوميين توقعوا وقبلوا ضمنياً مخاطر الوفاة التي يشكلها وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ، وبموجب القانون المحلي، يمكن أن يرقى هذا الفعل إلى جريمة القتل عمداً أو القتل بغير قصد، وفق المنظمة.

وقد أدى الانفجار المأساوي إلى مقتل 218 شخصاً وجرح 7 آلاف، مسبباً إعاقة جسدية لما لا يقل عن 150 شخصاً.

كما تسبب بأضرار نفسية لا توصف، وألحق أضراراً بـ77 ألف شقة، فهجّر أكثر من 300 ألف شخص.

وحسب "البنك الدولي"، تسبب الانفجار بأضرار مادية تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أن مرور عام على الانفجار، كشف أن "العيوب الإجرائية والمنهجية في التحقيق المحلي جعله غير قادر على تحقيق العدالة بشكل موثوق".

وتشمل هذه العيوب "عدم استقلال القضاء، وحصانة كبار المسؤولين السياسيين، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة"، وفق تقرير هيومن رايتس ووتش.

وقد أوصى التقرير بضرورة أن يفوض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق، والدول التي تطبق قانون "ماغنيتسكي" العالمي وأنظمة عقوبات مماثلة، أن تقوم بمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن الانفجار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us