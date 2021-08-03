سياسة
3 دقيقة قراءة
شاهد | لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارة وقتل طفل فلسطيني بدم بارد
وثق مقطع مصور إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على سيارة فلسطينية عمداً، ما أدى إلى مقتل طفل فلسطيني بدم بارد.
شاهد | لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارة وقتل طفل فلسطيني بدم بارد
الجنود أطلقوا النار على السيارة بدم بارد
3 أغسطس 2021

وَثَّقَ مقطع مصور، بثته منظمة حقوقية، الثلاثاء، لحظة إطلاق جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي النار بـ"دم بارد" على سيارة تقل أسرة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى مقتل طفل عمره 11 عاماً.

وبث مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" (غير حكومي) هذا المقطع، وهو يوثق مقتل الطفل محمد العلامي عند قرية "بيت أُمّر"، شمالي مدينة الخليل الأربعاء.

ويُظهر المقطع السيارة وهي تسير ببطء، قبل أن يركض جنود نحوها ويطلقون النار، من دون أن تشكل أي خطر عليهم.

وبالإضافة إلى الطفل محمد، كان داخل السيارة والده وشقيقاه البالغان 9 و5 سنوات، وفق قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وقال "بتسيلم"، في بيان، إن "إطلاق النار على السيارة، في قلب منطقة مأهولة بالسكان، جرى من دون أي مبرر، ومن دون أن يشكل أي من ركابها خطراً على الجنود أو على أي شخص آخر".

وأضافت أن "التفسير الذي قدمه الجيش، والذي بموجبه أطلق الجنود النار على السيارة بعد أن اشتبهوا في أن ركابها دفنوا جنيناً، لا يمكن أن يبرر أبداً إطلاق النار على السيارة".

فيما أعاد الجيش الإسرائيلي التأكيد على روايته الأولى قائلاً إن "الجنود اشتبهوا في أن السيارة كانت متورطة في دفن جنين عثر عليه الجنود في المنطقة"، وفق المصدر ذاته.

وأضاف: "عندما لم تتوقف السيارة، أطلق أحد المقاتلين النار على إطاراتها من أجل إيقافها".

والخميس، شَيَّعَ المئات جثمان الطفل محمد من المستشفى "الأهلي" في مدينة الخليل نحو بلدته، بعد استشهاده متأثراً بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وتفيد تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على فلسطينيين كثيرين لم يشكلوا لها أي تهديد، ما يعكس استمراراً في سياسة الاستهداف المباشر للفلسطينيين، والاستهتار بحياتهم، والاستخدام المفرط للقوة.

ومن دون جدوى، تدعو السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن، إلى توفير حماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us