سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 4 أغسطس/آب 2021
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خلاصات من TRT عربي: 4 أغسطس/آب 2021
إيران تنفي علاقتها بحادثة السفينة قبالة الإمارات وأمريكا تتابع بقلق / Reuters
4 أغسطس 2021

أهم الأحداث:

إيران تنفي علاقتها بحادثة السفينة قبالة الإمارات وأمريكا تتابع بقلق، وحرائق تركيا.. وزير الخارجية يبدي تقبل بلاده للمساعدات وأردوغان يشكر الدول.

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إيران تنفي علاقتها بحادثة السفينة قبالة الإمارات وأمريكا تتابع بقلق

نفى الحرس الثوري الإيراني ضلوع أي قوات إيرانية في حادثة السفينة قبالة الإمارات، فيما أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تتابع الوضع "بقلق". [TRT عربي]

من جانبه وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الثلاثاء حوادث السفن الأخيرة في بحر عمان بـ"المشبوهة". [TRT عربي]

حرائق تركيا.. وزير الخارجية يبدي تقبل بلاده للمساعدات وأردوغان يشكر الدول

قال وزير الخارجية التركي إن بلاده تقبل المساعدة مثلما تقدمها للآخرين، فيما شكر الرئيس التركي الدول التي بعثت المساعدات لإخماد الحرائق. [TRT عربي]

وأردف قائلاً: "تدور في وسائل الإعلام المحلية معلومات مغلوطة مفادها أن تركيا رفضت عروض الدول الأخرى حول المساهمة في إخماد الحرائق". [TRT عربي]

وتابع: "هذه المعلومات غير صحيحة، لقد أبلغنا العديد من الدول وبخاصة الأوروبية بأننا نحتاج إلى طائرات ومروحيات قادرة على حمل كميات كبيرة من المياه لإخماد الحرائق". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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