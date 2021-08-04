سياسة
3 دقيقة قراءة
تحركات بمجلس الأمن ودعوات لإدانة إيران في الهجوم على الناقلة الإسرائيلية
تقود بريطانيا تحركات في مجلس الأمن لإدانة إيران بالهجوم على ناقلة النفط المملوكة لشركة إسرائيلية قبالة سواحل عُمان، وذلك عبر رسالة مفتوحة ترجح فيها استخدام طائرات مُسيَّرة بالهجوم، فيما تطالب إسرائيل المجلس بالتنديد.
تحركات بمجلس الأمن ودعوات لإدانة إيران في الهجوم على الناقلة الإسرائيلية
بريطانيا تقود تحركات في مجلس الأمن لإدانة إيران في الهجوم على ناقلة النفط قبالة سواحل عمان  / AFP
4 أغسطس 2021

أبلغت بريطانيا ورومانيا وليبيريا مجلس الأمن الدولي الثلاثاء بأن من "المرجح للغاية" أن تكون إيران استخدمت طائرة مُسيَّرة أو أكثر لتنفيذ هجوم على ناقلة نفط الأسبوع الماضي قبالة سواحل عمان.

وقالت الدول الثلاث في رسالة إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً إن "هذا الهجوم أضر بسلامة الشحن الدولي وأمنه وشكَّل خطراً عليه وكان انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.. ينبغي للمجتمع الدولي أن يندد بهذا العمل".

ونفت طهران أي تورط لها في هجوم وقع الخميس على ناقلة ميرسر ستريت التي ترفع علم ليبيريا، وهي مملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة زودياك ماريتايم الإسرائيلية.

وقتل اثنان من أفراد الطاقم، وهما بريطاني وروماني، نتيجة الهجوم.

وقال دبلوماسيون إن من المتوقع أن تثير بريطانيا القضية في اجتماع مغلق لمجلس الأمن في الأيام المقبلة. وبالصدفة كان من المقرر أيضاً أن يناقش المجلس الأمنَ البحري في اجتماع علني الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وترأس الهند مجلس الأمن في شهر أغسطس/آب.

وقالت بريطانيا وليبيريا ورومانيا في الرسالة إن "المملكة المتحدة ورومانيا إلى جانب شركاء إقليميين ودوليين يجرون تحقيقاً شاملاً في هذا الهجوم. سنطلع المجلس على آخر المستجدات في الوقت المناسب".

من جانبه قدم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان شكوي رسمية لمجلس الأمن الدولي اتهم فيها إيران بـ"تهديد سلامة الملاحة الدولية وتعطيل التجارة العالمية وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط "، مطالباً بإدانتها ومعاقبتها.

وحمَّل السفير الإسرائيلي في رسالته إيران مسؤولية مقتل اثنين من طاقم سفينة "ميركير ستريت"، جراء هجوم تعرضت له الخميس في المحيط الهندي عندما كانت في طريقها من تنزانيا إلى الإمارات.

وقال جلعاد إردان في رسالته إن "هذا الهجوم هو مثال آخر على الإرهاب البحري الذي تمارسه إيران في أعالي البحار".

وأضاف قائلاً إن "تصرفات إيران الوقحة والقاتلة تشكل انتهاكاً جسيماً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهي لا تؤدي فحسب إلى تهديد سلامة الملاحة والملاحة الدولية وتعطيل التجارة العالمية، بل تزيد من زعزعة استقرار منطقة شديدة التقلب".

وتابع: "لا ينبغي لمجلس الأمن أن يقف مكتوف الأيدي أمام مثل هذه الانتهاكات من قبل إيران أو من قبل المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة التي تعمل وكلاء لها".

ودعا مجلس الأمن إلى "إدانة إيران بشكل قاطع ومعاقبة مرتكبيها على هذه الأنشطة الخبيثة".

والخميس تعرضت السفينة التي تشغلها شركة إسرائيلية لهجوم في خليج عمان أسفر عن مقتل اثنين من طاقهما، واتهمت إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us