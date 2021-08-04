أشاد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الثلاثاء بالعلاقات بين بلاده وقطر، واصفاً إياها بأنها "جيدة جداً".

وخلال كلمة له أمام منتدى "أسبن" الأمني عبر اتصال مرئي قال "بن فرحان" إن العلاقات مع الدوحة "جيدة جداً"، حسب موقع قناة "الشرق" السعودية (خاصة), وأضاف أن "اتفاق العلا أدّى إلى حل الخلافات".

وخلال قمة خليجية في مدينة العلا السعودية جرى الإعلان في 5 يناير/كانون الثاني الماضي عن اتفاق مصالحة أنهى أزمة سياسية حادة بدأت في يونيو/حزيران 2017 وقطعت خلالها السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر.

واستأنف البلدان فتح المعابر وتبادل الزيارات والاتصالات بين المسؤولين، إضافة إلى تسمية منصور بن خالد بن فرحان أول سفير سعودي بالدوحة منذ أزمة 2017.

وقال "بن فرحان" خلال المنتدى: "نعتقد أن اتفاقات أبراهام كانت إيجابية لتعزيز الانخراط في المنطقة ولكن يجب البناء عليها".

وفي 2020 وقَّعت أربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل تُعرف باسم "اتفاقات أبراهام" تيمناً بنبي الله إبراهيم.

وشدد "بن فرحان" على أنه "من دون حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي لن يكون استقرار طويل الأمد في المنطقة".

وعادة ما تقول الرياض إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل سيحقق فوائد للمنطقة، لكنها تؤكد أنه لن يتم وينجح إلا إذا تمكن الفلسطينيون من إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

وتواصل تل أبيب احتلال أراضٍ عربية وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وتواصل انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.

ولا ترتبط السعودية بعلاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، فمن أصل 22 دولة عربية تمتلك 6 دول فقط مثل هذه العلاقات مع تل أبيب، وهي: مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.