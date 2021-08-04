أرسلت القوات البحرية التركية الأربعاء سفينتين لدعم أنشطة مكافحة حرائق الغابات بولاية موغلا جنوب غربي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن قيادة القوات البحرية أرسلت سفينتين إلى منطقتَي أورين وميلاس لدعم أنشطة إخماد الحرائق وإجلاء المواطنين العالقين عبر البحر.

ومنذ أيام اندلعت حرائق غابات بعدة ولايات جنوبي تركيا وجنوب غربيها، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وفي السياق نفسه تساهم الطائرات المُسيَّرة التركية على نطاق واسع في مكافحة حرائق الغابات التي اندلعت منذ أيام بعدد من المناطق التركية.

وأفادت وكالة الأناضول الأربعاء بأن المُسيَّرات التي نفّذت العديد من مهام مكافحة الإرهاب في البلاد تساهم على نطاق واسع في مكافحة حرائق الغابات.

وأضافت أن المُسيَّرات تستخدم بشكل فعال في توجيه عمليات الإطفاء عبر الصور التي تلتقطها من مواقع الحرائق وترسلها إلى المراكز المختصة، بالإضافة إلى التقاط صور لعمل الطائرات والمروحيات خلال إخماد الحرائق.

وأشارت إلى أن المُسيَّرات التابعة للقوات المسلحة التركية حلَّقت 462 ساعة ضمن عملية دعم جهود الإطفاء.

وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، فيما تمكَّنت السلطات التركية المختصة من إخماد معظمها.