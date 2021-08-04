أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء، أن ثلاث قذائف صاروخية أُطلقَت من جنوبي لبنان، وقال إنه ردّ بقصف مواقع داخل الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش في البيان: "في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في الشمال، فالحديث عن إطلاق 3 قذائف صاروخية تجاه إسرائيل من لبنان، قذيفة واحدة سقطت داخل الأراضي اللبنانية، فيما سقطت قذيفتان داخل السيادة الإسرائيلية".

وأضاف: "رداً على ذلك، تقصف مدفعية الجيش الإسرائيلي داخل لبنان".

وكانت صافرات الإنذار أُطلقَت في وقت سابق، في عدد من البلدات الإسرائيلية في شمالي إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مقتضَب أرسل نسخة منه إلى الأناضول: "أُطلقَت صافرات الإنذار في بلدات كريات شمونة، وكفار جلعادي، وتل حي"، وهي مناطق قريبة من الحدود اللبنانية.

​​​​وأظهرت مشاهد عرضتها وسائل إعلام إسرائيلية صورة لحريق في منطقة مفتوحة في شمالي إسرائيل، قالت إنه نتج عن سقوط صاروخ أُطلقَ من لبنان.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي ردّ بإطلاق قذائف مدفعية على الموقع الذي انطلق منه الصاروخ.

من جانبها قالت هيئة البثّ الاسرائيلية، إنّ رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس "يُجريان مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق الصواريخ من لبنان".