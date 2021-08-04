سياسة
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ماكرون يطالب مسؤولي لبنان بتشكيل حكومة ويهدد بفرض عقوبات عليهم
قال إيمانويل ماكرون إن فرنسا قد تفرض عقوبات جديدة على المسؤولين اللبنانيين، وطالبهم بتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات. كما تعهد بتقديم مساعدات طارئة جديدة للبنان بقيمة 100 مليون يورو، فضلاً عن 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.
ماكرون يطالب مسؤولي لبنان بتشكيل حكومة ويهدد بفرض عقوبات عليهم
ماكرون: أولوية لبنان تظل تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات / AP
4 أغسطس 2021

هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين اللبنانيين، وقال إنّهم "يراهنون على ما يبدو على اهتراء الوضع مع تعطيلهم تشكيل حكومة جديدة منذ أشهر واعتماد إصلاحات".

جاء ذلك خلال افتتاحه مؤتمراً دولياً في فرنسا عبر الفيديو ويترأسه مع الأمم المتحدة لدعم لبنان، في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

وأكد ماكرون أن "المسؤولين اللبنانيين مدينون لشعبهم بالحقيقة والشفافية" بشأن انفجار مرفأ بيروت في حين لم تصدر بعد نتائج التحقيق عقب سنة على هذه الكارثة.

وأوضح أنّ فرنسا تعاونت ودول أخرى لتوفير كل المعلومات المتاحة لديها، مؤكداً استعدادهم لأي تعاون فني في إطار التحقيق الذي يترقب كل الشعب اللبناني نتائجه.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنّ أولوية لبنان لا تزال تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات.

في غضون ذلك أعلن ماكرون أن فرنسا ستقدم في الأشهر الـ12 المقبلة "التزامات جديدة لدعم مباشر للشعب اللبناني" بقيمة مئة مليون يورو، ستشمل خصوصاً القطاع التعليمي والزراعي والسلع الغذائية، مع إرسال نصف مليون جرعة من لقاحات كوفيد اعتباراً من الشهر الحالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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