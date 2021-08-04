سياسة
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اعتقال سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب مع قوات نظام "الأسد"
اعتقل مواطن سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في بلاده من خلال استهداف مجموعة من المدنيين، عندما كان يقاتل مع قوات النظام السوري.
اعتقال سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب مع قوات نظام "الأسد"
السلطات الألمانية أعلنت أن المتهم أطلق قنبلة على مجموعة من المدنيين عام 2014 / AA
4 أغسطس 2021

أعلنت ألمانيا، الأربعاء، اعتقال سوري بتهمة ارتكاب جرائم حرب في بلاده من خلال استهداف مجموعة من المدنيين، عندما كان يقاتل مع قوات النظام السوري.

وأفاد بيان صادر عن النيابة الألمانية، أن المشتبه به السوري "موفق الد." متهم بإطلاق قنبلة على مجموعة من المدنيين عام 2014، بينما كانوا يصطفون لتلقي مساعدات غذائية تقدمها الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين.

وأضاف البيان أن المشتبه به كان عضواً في حركة "فلسطين الحرة" المعروفة بقربها من النظام السوري، وأنه سيخضع للمحاكمة قريباً.

وكانت محكمة ألمانية قد حكمت في أبريل/نيسان الماضي على ضابط مخابرات سوري سابق بالسجن أربع سنوات ونصف بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وتحدث الادعاء في محكمة كوبلينز في ألمانيا عن مساعدة الضابط السوري السابق إياد الغريب، البالغ من العمر 44 عاماً، في اعتقال متظاهرين عام 2011، وتعرضهم لاحقاً للتعذيب والقتل.

وعُدت تلك أول محاكمة من نوعها بشأن أعمال وحشية منسوبة إلى نظام بشار الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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