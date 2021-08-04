أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن الحكومة ستسلم منازل جديدة للمواطنين المتضررين من حرائق الغابات، خلال عام على أبعد تقدير.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الأربعاء، مع رئيس جمهورية قبرص التركية أرسين تتار، عقب زيارة تفقدية لمناطق تضررت من الحرائق في قضاء "منافغات" بولاية أنطاليا.

وأضاف جاوش أوغلو، أن المتضررين من الحرائق سيجري تعويضهم بمبلغ 50 ألف ليرة (نحو 5940 دولار أمريكي)، مشيراً إلى أنه جرى إيداع 10 آلاف ليرة (1185 دولار) من المساعدات لحساب المواطنين كمرحلة أولى.

وأشار إلى أن الوزارات المعنية والمؤسسات تواصل تقييم الأضرار لتلبية مطالب المواطنين، بما في ذلك الحيوانات النافقة.

وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة الإسكان التركية، انتهاءها من تصميم منازل بطراز معماري قروي، لبناء المنازل التي أتت عليها النيران في حرائق الغابات الأخيرة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت المديرية العامة للغابات التركية، في بيان، إخماد 160 حريقاً من أصل 174 اندلعت في الأيام الثمانية الأخيرة، في 39 ولاية.

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق في تركيا 6 وفيات وعشرات الإصابات، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.