أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، الأربعاء، استئناف عملها في فلسطين، بعد توقف دام 3 سنوات.

وتوقفت الوكالة الأمريكية عن تقديم دعمها للفلسطينيين، بناء على قرار الرئيس السابق دونالد ترمب.

جاء ذلك على لسان مديرة مكتب USAID في فلسطين دانا منصوري، خلال لقائها وموظفين من الوكالة، رئيس سلطة المياه الفلسطيني مازن غنيم، في رام الله.

وفي 2018، أوقف ترمب المساعدات الأمريكية بجميع أشكالها للفلسطينيين، بما فيها إعانات الخزينة وتمويل المشاريع عبر الوكالة الأمريكية للتنمية، إضافة إلى مساهمة واشنطن في موازنة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ونقل بيان صدر عن سلطة المياه الفلسطينية، عن منصوري، تأكيدها أن "الوكالة ستعاود عملها في فلسطين، وتسعى إلى توفير الدعم للمشاريع الحيوية والإنسانية، باعتبارها ضرورة ملحّة".

بدوره، رحب غنيم بعودة الوكالة الأمريكية للعمل في فلسطين، التي قال إنها "كانت إحدى الشركاء الدوليين الأساسيين لنا في قطاع المياه"، حسب البيان.

وأضاف: "على الرغم من تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الحيوية للمياه والصرف الصحي في فلسطين خلال السنوات السابقة، فإن قطاع المياه ما زال بحاجة ماسة إلى تنفيذ مزيد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية".

وأشار إلى أن "سلطة المياه نفذت عدة مشاريع حيوية وضرورية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أسهمت في تحسين وصول خدمات المياه للمواطنين خلال السنوات السابقة، وبتمويل من الوكالة الأمريكية".

والوكالة إحدى أذرع وزارة الخارجية الأمريكية، وتتولى تنفيذ المشاريع الممولة بمساعدات من واشنطن في الدول الأخرى.

ومنذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، حافظت الوكالة الأمريكية على تمويل مشاريع في فلسطين، معظمها في مجال البنى التحتية، بمعدل 300 مليون دولار سنوياً.