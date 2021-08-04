أعلنت النيابة العامة في مصر، أنها انتهت من معاينة منزل أحد مشاهير التيك توك، بعد أن قام بتوثيق انتحاره عبر التطبيق الشهير.

وانتحر محمد رضا (15 عاماً) في منزله بأحد الأحياء الشعبية في مصر، شنقاً، بعد أن أرسل فيديو لصديق طفولته يخبره فيه بأنه سينتحر حالاً، كما حمّل تلك الرسالة المصورة على حسابه أيضاً.

وتضمن الفيديو مشهداً عاماً لغرفته، وتجهيزه لحبل بربطه في السقف قبل انتحاره.

وحينما وصل صديقه إلى منزله، وجده جثة هامدة بالفعل.

ونفت أسرة رضا معرفتها بأسباب انتحاره، مؤكدة أنها فوجئت بما حدث.

وكلفت النيابة العامة الطب الشرعي بتشريح الجثمان، لبيان الأسباب رسمياً، كما كلفت المباحث باستكمال تحرياتها في الحادث.