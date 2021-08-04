سياسة
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أحد مشاهير تيك توك في مصر يوثق انتحاره بفيديو
وثق محمد رضا (15 عاماً) انتحاره في منزله بفيديو حمّله على حسابه الشهير في تيك توك وأرسله إلى أصدقائه، قبل أن تجده السلطات الأمنية جثة هامدة.
أحد مشاهير تيك توك في مصر يوثق انتحاره بفيديو
نفت أسرة محمد رضا معرفتها بأسباب انتحاره 
4 أغسطس 2021

أعلنت النيابة العامة في مصر، أنها انتهت من معاينة منزل أحد مشاهير التيك توك، بعد أن قام بتوثيق انتحاره عبر التطبيق الشهير.

وانتحر محمد رضا (15 عاماً) في منزله بأحد الأحياء الشعبية في مصر، شنقاً، بعد أن أرسل فيديو لصديق طفولته يخبره فيه بأنه سينتحر حالاً، كما حمّل تلك الرسالة المصورة على حسابه أيضاً.

وتضمن الفيديو مشهداً عاماً لغرفته، وتجهيزه لحبل بربطه في السقف قبل انتحاره.

وحينما وصل صديقه إلى منزله، وجده جثة هامدة بالفعل.

ونفت أسرة رضا معرفتها بأسباب انتحاره، مؤكدة أنها فوجئت بما حدث.

وكلفت النيابة العامة الطب الشرعي بتشريح الجثمان، لبيان الأسباب رسمياً، كما كلفت المباحث باستكمال تحرياتها في الحادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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