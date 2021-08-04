سياسة
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مصدر إيراني مطلّع: وفد سعودي سيشارك في مراسم تنصيب رئيسي
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن وفداً سعودياً يتوجه إلى إيران، للمشاركة غداً الخميس، في مراسم أداء الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، اليمين الدستورية.
مصدر إيراني مطلّع: وفد سعودي سيشارك في مراسم تنصيب رئيسي
 الأسابيع الأخيرة شهدت محادثات بين البلدين، السعودية وإيران / AFP
4 أغسطس 2021

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن وفداً من السعودية سيشارك في مراسم أداء الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، اليمين الدستورية، الخميس.

وأكدت الوكالة، نقلاً عن مصدر مطلع لم تسمّه، أن وفداً من السعودية سيتوجه إلى إيران لحضور المراسم.

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، متوترة وشبه مقطوعة منذ يناير/كانون الثاني 2016، وسط خلافات حادة بين البلدين في العديد من الملفات.

إلا أن الأسابيع الأخيرة شهدت محادثات بين البلدين على عدة مستويات، ما يشير إلى احتمال عودة العلاقات بينهما قريباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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