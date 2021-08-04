ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن وفداً من السعودية سيشارك في مراسم أداء الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، اليمين الدستورية، الخميس.

وأكدت الوكالة، نقلاً عن مصدر مطلع لم تسمّه، أن وفداً من السعودية سيتوجه إلى إيران لحضور المراسم.

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، متوترة وشبه مقطوعة منذ يناير/كانون الثاني 2016، وسط خلافات حادة بين البلدين في العديد من الملفات.

إلا أن الأسابيع الأخيرة شهدت محادثات بين البلدين على عدة مستويات، ما يشير إلى احتمال عودة العلاقات بينهما قريباً.