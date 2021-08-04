سياسة
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أردوغان: يجب عدم استغلال حرائق الغابات لتحقيق غايات سياسية
انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محاولة استغلال حرائق الغابات، لتحقيق غايات سياسية، لافتاً إلى أن هذه الحرائق حدثت في أجزاء كثيرة من العالم، وجرت السيطرة على بعضها.
أردوغان: يجب عدم استغلال حرائق الغابات لتحقيق غايات سياسية
أوضح الرئيس التركي أن طواقم الإطفاء تواصل مكافحة الحرائق دون توقف / AA
4 أغسطس 2021

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، على وجوب عدم استغلال حرائق الغابات المندلعة في عدد من ولايات البلاد، لتحقيق غايات سياسية.

وقال أردوغان، في مقابلة مع قنوات تركية خاصة: "كما هو الحال في أجزاء كثيرة من العالم، حدثت زيادة كبيرة في حرائق الغابات في بلدنا، ولا ينبغي استغلال الوضع لتحقيق غايات سياسية".

وأضاف أن عدد الطائرات المشاركة في مكافحة حرائق الغابات، ارتفع اليوم إلى 20، بالإضافة إلى 51 مروحية.

وأوضح أن طواقم الإطفاء تواصل مكافحة الحرائق دون توقف.

وتابع: "187 حريقاً اندلعت في غضون 8 أيام، 15 منها لا تزال مستمرة، وجرت السيطرة على بعضها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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