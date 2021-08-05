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أردوغان يدعو لعدم استغلال حرائق الغابات لتحقيق غايات سياسية، والغنوشي يقول إنه يتعين تحويل خطوات الرئيس التونسي إلى فرصة للإصلاح

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أردوغان: يجب عدم استغلال حرائق الغابات لتحقيق غايات سياسية

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، على وجوب عدم استغلال حرائق الغابات المندلعة في عدد من ولايات البلاد، لتحقيق غايات سياسية. [TRT عربي]

وقال أردوغان، في مقابلة مع قنوات تركية خاصة: "كما هو الحال في أجزاء كثيرة من العالم، حدثت زيادة كبيرة في حرائق الغابات في بلدنا، ولا ينبغي استغلال الوضع لتحقيق غايات سياسية". [TRT عربي]

وأضاف أن عدد الطائرات المشاركة في مكافحة حرائق الغابات ارتفع اليوم إلى 20، بالإضافة إلى 51 مروحية. [TRT عربي]

الغنوشي: يتعين تحويل خطوات الرئيس التونسي إلى فرصة للإصلاح

قال رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، الأربعاء، إنه يتعين تحويل إجراءات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها الأسبوع الماضي إلى فرصة للإصلاح. [TRT عربي]

وكان الغنوشي قد وصف في وقت سابق خطوة الرئيس سعيد، والتي تضمنت أيضاً تجميد البرلمان وتسببت في أزمة سياسية كبيرة بأنها انقلاب. [TRT عربي]

ونشرت صفحة النهضة تصريحات للغنوشي الأربعاء، قال فيها: "يجب علينا أن نحول إجراءات الرئيس إلى فرصة للإصلاح، ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي". [TRT عربي]