سياسة
2 دقيقة قراءة
بلومبيرغ: إدارة بايدن توافق على أول صفقة بيع أسلحة لتايوان
إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن توافق على أول صفقة محتملة لبيع أسلحة لتايوان، بقيمة 750 مليون دولار، وسط تصاعد التوترات مع الصين.
بلومبيرغ: إدارة بايدن توافق على أول صفقة بيع أسلحة لتايوان
إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن توافق على أول صفقة محتملة لبيع أسلحة لتايوان بقيمة 750 مليون دولار / AFP
5 أغسطس 2021

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على أول صفقة محتملة لبيع أسلحة لتايوان، بقيمة 750 مليون دولار، وسط تصاعد التوترات مع الصين.

جاء ذلك بحسب ما أفادت به وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، الأربعاء، نقلاً عن إخطار وزارة الخارجية إلى الكونغرس.

وتضم الصفقة 40 مدفع هاوتزر جديداً من طراز "M109" ذاتية الدفع، وما يقرب من 1700 مجموعة لتحويل المقذوفات إلى ذخائر أكثر دقة موجهة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي.

وقبل توقيع العقد والاتفاق على مواعيد التسليم، يجب أن يمر البيع المقترح بعملية مراجعة في الكونغرس ثم من خلال مفاوضات بين تايوان وشركة نظم هندسة الفضاء والجو البريطانية "بي ايه إي سيستمز" BAE Systems، التي تزود الجيش الأمريكي أيضاً بأحدث إصدار من مدافع الهاوتزر.

وعلى الرغم من أن البيع المقترح الجديد ليس كبيراً بشكل خاص في نطاقه أو طموحاً في الأسلحة المقدمة، فمن المؤكد أن الصين ستندد به، إذ تعتبر بكين تايوان جزءاً من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة في السعي لتحقيق الوحدة.

ووصف الرئيس الصيني شي جين بينج سعي بلاده للسيطرة على تايوان بأنه "مهمة تاريخية"، في خطاب ألقاه بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us