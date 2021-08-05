وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على أول صفقة محتملة لبيع أسلحة لتايوان، بقيمة 750 مليون دولار، وسط تصاعد التوترات مع الصين.

جاء ذلك بحسب ما أفادت به وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، الأربعاء، نقلاً عن إخطار وزارة الخارجية إلى الكونغرس.

وتضم الصفقة 40 مدفع هاوتزر جديداً من طراز "M109" ذاتية الدفع، وما يقرب من 1700 مجموعة لتحويل المقذوفات إلى ذخائر أكثر دقة موجهة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي.

وقبل توقيع العقد والاتفاق على مواعيد التسليم، يجب أن يمر البيع المقترح بعملية مراجعة في الكونغرس ثم من خلال مفاوضات بين تايوان وشركة نظم هندسة الفضاء والجو البريطانية "بي ايه إي سيستمز" BAE Systems، التي تزود الجيش الأمريكي أيضاً بأحدث إصدار من مدافع الهاوتزر.

وعلى الرغم من أن البيع المقترح الجديد ليس كبيراً بشكل خاص في نطاقه أو طموحاً في الأسلحة المقدمة، فمن المؤكد أن الصين ستندد به، إذ تعتبر بكين تايوان جزءاً من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة في السعي لتحقيق الوحدة.

ووصف الرئيس الصيني شي جين بينج سعي بلاده للسيطرة على تايوان بأنه "مهمة تاريخية"، في خطاب ألقاه بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني.