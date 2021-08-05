سياسة
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ثمنها 5800 دولار.. البحث عن زجاجة "ويسكي" أهدتها اليابان لبومبيو
وثيقة أمريكية تفيد بأن وزارة الخارجية تبحث عن زجاجة ويسكي ثمنها 5800 دولار، أهدتها الحكومة اليابانية لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو. وعادة ما يسمح القانون الأمريكي للمسؤولين بالاحتفاظ بهدايا دون 390 دولاراً فقط.
ثمنها 5800 دولار.. البحث عن زجاجة "ويسكي" أهدتها اليابان لبومبيو
محامي بومبيو يقول إن موكله لا يتذكر حصوله على زجاجة الويسكي وليس لديه أي علم بما حدث لها / AA
5 أغسطس 2021

أظهرت وثيقة أمريكية كُشف عنها النقاب الأربعاء أن وزارة الخارجية تبحث عن زجاجة ويسكي ثمنها 5800 دولار أهدتها الحكومة اليابانية لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو.

وذكر إشعار لمكتب رئيس المراسم بوزارة الخارجية بتاريخ 22 يوليو/تموز يشمل الهدايا المقدمة لموظفين اتحاديين أمريكيين من حكومات أجنبية في 2019، أن حكومة اليابان أهدت بومبيو الويسكي في 24 يونيو/حزيران 2019.

وفي الإشعار المقرر نشره في السجل الاتحادي اليوم الخميس، أُدرجت الهدية على أن "مصيرها غير معروف".

وجاء في الهامش أن "الوزارة تتحرى الأمر وفتحت تحقيقاً فيه".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد نبأ التحقيق، مشيرة إلى أن المسؤولين الأمريكيين مسموح لهم بالاحتفاظ بهدايا دون 390 دولاراً، وأنه يجب عليهم شراء التي تزيد قيمتها على ذلك إذا أرادوا الاحتفاظ بها.

وطُلب من وليام بيرك محامي بومبيو التعليق فقال: "السيد بومبيو لا يتذكر حصوله على زجاجة الويسكي، وليس لديه أي علم بما حدث لها. وهو لا يعلم أيضاً بأي تحقيق عن مكان وجودها. لا فكرة لديه عن مصير زجاجة الويسكي هذه".

ولم ترد وزارة الخارجية على طلب لمزيد من التفاصيل.

ونقلت نيويورك تايمز عن شخصين لم تسمهما على دراية بالأمر، قولهما إن الحكومة الأمريكية لم تدفع مطلقاً ثمن الزجاجة، وإن وزارة الخارجية طلبت من مفتشها العام تحديد ما حدث لها.

فيما ذكر تقرير الصحيفة أنه لم يتضح بعد ما إذا كان بومبيو قد حصل على الهدية من الأساس، إذ كان متوجها للسعودية يوم 24 يونيو/ حزيران 2019، عندما قدمها المسؤولون اليابانيون لوزارة الخارجية.

كان بومبيو واجه في أبريل/نيسان، اتهاماً في تقرير هيئة رقابة حكومية بانتهاك القواعد الأخلاقية الاتحادية التي تحكم استخدام الموارد الممولة من دافعي الضرائب، عندما طلب هو وزوجته من موظفين بالخارجية تنفيذ مهام شخصية لأكثر من 100 مرة.

ونفى بومبيو التقرير قائلاً إن وراءه دوافع سياسية ومليء بالمغالطات.

وعمل بومبيو وزيراً للخارجية حتى 20 يناير/كانون الثاني، عندما ترك الجمهوري دونالد ترمب منصبه الرئاسي بعد هزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

ويُنظر إلى بومبيو على أنه من بين حفنة من الجمهوريين الذين لديهم طموحات رئاسية في انتخابات 2024، وإن كان لم يؤكد ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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