سياسة
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بسبب حريق هائل.. أكثر من ألفي شخص مطالبون بمغادرة منازلهم في كاليفورنيا
السلطات الأمريكية تدعو نحو ألفين من سكان كاليفورنيا إلى مغادرة منازلهم مع اقتراب الحريق “ديكسي فاير”، الأكبر هذا العام، في الولاية الأمريكية الواقعة غرب الولايات المتحدة. وينتشر حريق ديكسي فاير منذ منتصف يوليو/تموز، ويرتبط بالتغير المناخي.
بسبب حريق هائل.. أكثر من ألفي شخص مطالبون بمغادرة منازلهم في كاليفورنيا
تؤجج الرياح العاتية هذا الحريق الكبير  المنتشر في غابات شمال كاليفورنيا منذ منتصف يوليو/تموز / AP
5 أغسطس 2021

دعي نحو ألفين من سكان كاليفورنيا الأربعاء إلى مغادرة منازلهم "فوراً" مع اقتراب الحريق “ديكسي فاير” وهو الأكبر هذا العام، في الولاية الأمريكية الواقعة غرب الولايات المتحدة.

وكتب مكتب شريف بلوماس كانتري في تغريدة متوجهاً إلى سكان بلدتي غرينفيل وشيستر "في حال كنتم لا تزالون في المنطقة عليكم التوجّه شرقاً على الفور!".

وتؤجج الرياح العاتية هذا الحريق الكبير.

وأضافت التغريدة "في حال كنتم عاجزين عن المغادرة (..) توجهوا إلى ملعب البيسبول في مدرسة سيشتر الثانوية".

وينتشر حريق ديكسي فاير في غابات شمال كاليفورنيا منذ منتصف يوليو/تموز، واندلاعه مرتبط بالتغير المناخي الذي يتسبب في ارتفاع بدرجات الحرارة، وموجات حر وجفاف في العالم لا سيما في شمال القارة الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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