دعي نحو ألفين من سكان كاليفورنيا الأربعاء إلى مغادرة منازلهم "فوراً" مع اقتراب الحريق “ديكسي فاير” وهو الأكبر هذا العام، في الولاية الأمريكية الواقعة غرب الولايات المتحدة.

وكتب مكتب شريف بلوماس كانتري في تغريدة متوجهاً إلى سكان بلدتي غرينفيل وشيستر "في حال كنتم لا تزالون في المنطقة عليكم التوجّه شرقاً على الفور!".

وتؤجج الرياح العاتية هذا الحريق الكبير.

وأضافت التغريدة "في حال كنتم عاجزين عن المغادرة (..) توجهوا إلى ملعب البيسبول في مدرسة سيشتر الثانوية".

وينتشر حريق ديكسي فاير في غابات شمال كاليفورنيا منذ منتصف يوليو/تموز، واندلاعه مرتبط بالتغير المناخي الذي يتسبب في ارتفاع بدرجات الحرارة، وموجات حر وجفاف في العالم لا سيما في شمال القارة الأمريكية.