سياسة
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بعد قصف مواقع في لبنان.. وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لمهاجمة إيران
وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، يقول إن تل أبيب مستعدة لمهاجمة إيران، مشيراً إلى مساعي الأخيرة لـ"تشكيل تحدٍ متعدد الساحات لإسرائيل، من خلال بناء قوتها في لبنان وغزة، ونشر المليشيات في سوريا والعراق".
بعد قصف مواقع في لبنان.. وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لمهاجمة إيران
يقول غانتس إن إيران تحتاج إلى نحو 10 أسابيع فقط للحصول على المواد الصالحة لصنع الأسلحة اللازمة لسلاح نووي / AP
5 أغسطس 2021

قال وزير الدفاع الاسرائيلي، بيني غانتس، الخميس إن تل أبيب "مستعدة لمهاجمة إيران".

وجاءت تصريحات غانتس في مقابلة خاصة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأضاف غانتس: "إيران تسعى إلى تشكيل تحدٍ متعدد الساحات لإسرائيل، من خلال بناء قوتها في لبنان وغزة، ونشر المليشيات في سوريا والعراق، وإقامة المؤيدين في اليمن".

وتابع: "إيران تمثل تحدياً عالمياً".

وقدّر أن عناصر فلسطينية مسؤولة عن إطلاق صواريخ أمس من لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس أن 3 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل، سقط أحدها في الأراضي اللبنانية.

وردت إسرائيل بشن غارات على أهداف في جنوبي لبنان.

وكان غانتس قد قال أمس الأربعاء، في مؤتمر نظمته وزارة الخارجية الإسرائيلية مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إن إيران "تحتاج إلى نحو 10 أسابيع فقط للحصول على المواد الصالحة لصنع الأسلحة اللازمة لصنع سلاح نووي".

كما اتهم سعيد آرا جاني، رئيس إدارة "الطائرات من دون طيار"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بالوقوف وراء الهجمات في الخليج العربي.

وتعرضت سفينة ميرسر ستريت، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، لهجوم يوم الخميس الماضي، في المحيط الهندي، ما أدى إلى مقتل اثنين من طاقهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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