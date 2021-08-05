قالت وكالة الأناضول، إن الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر "شبه حكومي" حدد سعر رغيف الخبز بـ20 قرشاً (1.2 سنت) بدلاً من 5 قروش (0.3 سنت)، بنسبة ارتفاع تقدر بـ300%.

ونقلت الوكالة عن الاتحاد قوله، إن تحريك سعر رغيف الخبز المدعوم لن يكون له أي أثر على سعر الخبز السياحي الذي يباع بخمسين قرشاً (3 سنتات)، وجنيه للمستهلكين (6 سنتات).

وفي تصريح له الثلاثاء، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن "الوقت حان لرفع ثمن الخبز المدعوم"، بهدف توفير الأموال اللازمة لمنظومة التغذية المخصصة للمدارس وتبلغ قيمتها 8 مليارات جنيه (508.7 ملايين دولار).

وتبلغ مخصصات دعم رغيف الخبز 50.5 مليار جنيه (3.21 مليارات دولار)، في ميزانية العام المالي الحالي 2022/2021.

وأشار الاتحاد، حسب الأناضول، إلى وجود هدر لما يتم إنتاجه يومياً من الخبز المدعوم، واستغلاله في غير الغرض من إنتاجه، مثل علف الطيور والمواشي بنسبة تتراوح بين 25 و35% من إجمالي حجم الإنتاج.

وأوضح الاتحاد أن "منظومة دعم رغيف الخبز تعاني منذ فترة كبيرة من إهدار جسيم لموارد الدولة".

وبحسب تقرير وزارة التموين والتجارة الداخلية، تم استبدال الخبز المدعوم خلال أبريل/نيسان الماضي، أي تزامناً مع شهر رمضان، بسلع يبلغ إجمالي قيمتها 265 مليون جنيه (16.9 مليون دولار).