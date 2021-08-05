سياسة
3 دقيقة قراءة
إبراهيم رئيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لإيران
تسلم إبراهيم رئيسي منصبه رئيساً لإيران بعدما أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى كالرئيس الثامن للجمهورية في إيران، وذلك في مراسم بثها التليفزيون الرسمي مباشرة.
إبراهيم رئيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لإيران
إبراهيم رئيسي أدى اليمين الدستورية وصار رئيساً لإيران / AA
5 أغسطس 2021

أدى المحافظ إبراهيم رئيسي الخميس اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى رئيساً ثامناً للجمهورية في إيران، وذلك في مراسم بثّها التليفزيون الرسمي مباشرة.

وتلا رئيسي القسم الذي يتعهد خلاله بـ"خدمة الشعب ورفعة البلاد، ونشر الدين والأخلاق، ومساندة الحق وبسط العدالة"، وذلك في مراسم أقيمت في القاعة الرئيسية لمقر البرلمان وسط طهران.

وكان رئيسي، الخاضع لعقوبات أمريكية بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في أثناء عمله قاضياً، وعد بأخذ خطوات لرفع العقوبات الأمريكية الصارمة التي قلصت صادرات إيران من النفط وحرمتها التعامل من خلال النظام المصرفي الدولي.

وتتفاوض إيران مع ست قوى عالمية لإحياء اتفاقها النووي الموقع عام 2015 والذي تخلى عنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قبل ثلاث سنوات.

وبمقتضى ذلك الاتفاق وافقت إيران على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية، غير أن ترمب انسحب منه وأعاد فرض عقوبات أعاقت اقتصاد إيران. ومنذ ذلك الحين انتهكت طهران عدداً من القيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق.

وأبدى رئيسي، وهو من الرتب المتوسطة في ترتيب القيادات الدينية، موافقته على المحادثات النووية، غير أنه من المتوقع أن ينتهج سياسة أكثر تشدداً في المحادثات.

وقال مسؤولون إيرانيون وغربيون إن اختلافات كبيرة لا تزال دون حل في المحادثات النووية ولم يعلنوا حتى الآن موعد استئنافها.

ويقول محللون سياسيون إنه في ضوء تردي الوضع الاقتصادي في الداخل ووجود مؤشرات على تزايد الغضب بين الإيرانيين بسبب المصاعب الاقتصادية، سيكون التخلص من العقوبات الأمريكية أكبر هدف اقتصادي لرئيسي.

وتتزايد التوترات بين إيران والغرب بعد هجوم يُشتبه أن طائرة مسيرة شنته الأسبوع الماضي على ناقلة تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل سلطنة عمان أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها.

وحمّلت الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا إيران مسؤولية الحادثة، ونفت طهران مسؤوليتها عنها، وحذرت من أنها سترد فوراً على أي تهديد لأمنها.

كما نفت إيران تورطها في حادثة اختطاف تعرضت لها ناقلة ترفع علم بنما في بحر العرب يوم الثلاثاء. وتقول مصادر أمنية بحرية إنها تشتبه أن قوات تدعمها إيران وراء الهجوم. وقالت واشنطن إنها تعتقد أن إيرانيين خطفوا السفينة، لكنها لا تستطيع تأكيد ذلك.

كان المرشد خامنئي عيّن رئيسي على رأس القضاء في 2019 وفرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بعد ذلك بعدة أشهر لما يتردد عن دوره في إعدام آلاف السجناء السياسيين في 1988. ولم تعترف إيران قط بهذه الإعدامات.

ومنذ الفوز في الانتخابات قال رئيسي إن العقوبات الأمريكية فُرضت عليه لأدائه واجبه كقاض. ويخشى معارضون أن تكون رئاسته بداية لمزيد من القمع في إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us