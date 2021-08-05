سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد..  اكتشاف 782 قنبلة يدوية من مخلفات الحرب العالمية الأولى في تركيا
عثر علماء آثار أتراك، على 782 قنبلة يدوية من مخلّفات الحرب العالمية الأولى، في أثناء التنقيب في تلة أميدا الأثرية بولاية ديار بكر.
شاهد..  اكتشاف 782 قنبلة يدوية من مخلفات الحرب العالمية الأولى في تركيا
استُخرجت جميع الذخائر التي استخدمها العثمانيون وقوات الحلفاء في المنطقة خلال الحرب العالمية الأولى. / AA
5 أغسطس 2021

تمكن علماء آثار أتراك الخميس، من العثور على 782 قنبلة يدوية من مخلَّفات الحرب العالمية الأولى، خلال أعمال تنقيب بولاية ديار بكر جنوب شرقيّ البلاد.

وعثر العلماء على القنابل المذكورة في أثناء أعمال حفر في تلة أميدا الأثرية، الواقعة بمنطقة سور التاريخية، التي توصف بأنها "قلب ديار بكر".

وتُعَدّ تلة "أميدا" شاهداً على حضارات عدة استضافتها المنطقة، بينها الحوريون أو الهوريين، والأورارتيين، والفرس، والرومانيون، والأمويون، والعباسيون، والمروانيون، والسلاجقة، والأراتقة.

وقال رئيس فريق التنقيب البروفيسور التركي عرفان يلدز للصحفيين، إنهم عثروا على ذخائر تعود إلى العهد العثماني خلال أعمال حفر شمال غربي منطقة سور، مضيفاً أنه بعد يومين من العمل المتواصل استُخرجَت جميع الذخائر في المنطقة، التي استخدمها العثمانيون وقوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى.

وأوضح أن الذخائر تتكون من 782 قنبلة يدوية، معظمها صناعة عثمانية وبعضها ألماني وإنكليزي.

وذكر أن الأمن التركي نقل القنابل إلى مقرّه لفحصها وإفراغها من الموادّ المتفجرة، قبل إعادة تسليمها لفريق التنقيب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us