قال رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي الخميس إن "تقدماً بطيئاً تحقق في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، ومثابرون ومصرون على تأليف حكومة رافعة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ميقاتي عقب انتهاء اجتماعه الخامس مع الرئيس اللبناني ميشال عون منذ تكليفه تشكيل الحكومة في 26 يوليو/تموز الماضي، لكنه لم يوضح طبيعة التقدم.

وأضاف ميقاتي أن "اجتماع اليوم كان مهماً جداً وشددنا على أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة وإلا نكون قد ارتكبنا إثماً كبيراً".

وأردف: "أي كلمة سأقولها ستزيد من العراقيل، لا أحد متمسك بأي حقيبة ولا توجد أي حقيبة مرتبطة بطائفة معينة وليس لدينا وقت لدخول مشاكل جانبية".

وتابع ميقاتي: "لا ألتزم مهلة زمنية ولا عدداً محدداً من الوزراء وقد قبلت التكليف بهدف التأليف ولم أتكلم أبداً عن الاعتذار حتى الآن".

ومنذ 26 يوليو/تموز يعمل ميقاتي على تشكيل حكومة جديدة عقب اعتذار سعد الحريري عن ذلك بعد تكليفه بنحو 9 أشهر جراء خلافات مع عون.

وحالت خلافات بين قوى سياسية من دون تشكيل حكومة جديدة توقّف "الانهيار الاقتصادي" وتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب من العام الماضي.