سياسة
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اليونان تستعين بالجيش لإخماد الحرائق المشتعلة منذ أيام
أعلنت اليونان الاستعانة بكامل إمكانات القوات المسلحة لإخماد الحرائق التي تشهدها عدة مناطق في البلاد.
اليونان تستعين بالجيش لإخماد الحرائق المشتعلة منذ أيام
قوات الجيش اليوناني ستدعم جهود مكافحة الحرائق براً وبحراً وجواً بالتنسيق مع عناصر الدفاع المدني / AP
5 أغسطس 2021

قررت اليونان الاستعانة بالقوات المسلحة، في محاولة لإخماد الحرائق التي تشهدها مناطق عدة بالبلاد منذ أيام.

وقال وزير الدفاع نيكوس بانايوتوبولوس إنه وبتعليمات من رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس تقررت الاستعانة بكامل إمكانات القوات المسلحة في إخماد الحرائق.

وأضاف بانايوتوبولوس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان كونستيندينوس فلوروس أن القرار جاء عقب اجتماع بين ميتسوتاكيس ومسؤولين سياسيين وعسكريين في البلاد.

بدوره قال فلوروس إن قوات الجيش ستدعم جهود مكافحة الحرائق براً وبحراً وجواً بالتنسيق مع عناصر الدفاع المدني.

وأوضح أنه خلال المرحلة الأولى جرى تخصيص 500 عنصر و63 مركبة و39 طائرة لمساندة السلطات بمكافحة الحرائق.

والسبت اندلع حريق في شبه جزيرة مورا أسفر عن احتراق 20 منزلاً وآلاف الهكتارات من الأراضي، وسط تضرر العديد من السيارات ونقل 16 مصاباً إلى المستشفيات.

والثلاثاء اندلعت حرائق غابات بعدة مناطق باليونان، أبرزها في "فاريبومبي" القريبة من العاصمة أثينا، كما نشبت حرائق بشبه جزيرة "إغري بوغاز" ومنطقتَي ميسينا، ولاكونيا، وجزيرة إستانكوي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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