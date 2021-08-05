سياسة
2 دقيقة قراءة
الجزائر.. الحبس المؤقت لرئيس سوناطراك الأسبق بقضية فساد
مَثُل الرئيس الأسبق لشركة سوناطراك الحكومية للمحروقات عبد المؤمن ولد قدور أمام محكمة جزائرية بشبهات فساد، وأمرت المحكمة بإيداعه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
الجزائر.. الحبس المؤقت لرئيس سوناطراك الأسبق بقضية فساد
المحكمة الجزائرية أمرت بإيداع الرئيس الأسبق لشركة سوناطراك الحبس المؤقت / Reuters
5 أغسطس 2021

أمرت محكمة جزائرية الخميس بإيداع الرئيس الأسبق لشركة سوناطراك الحكومية للمحروقات عبد المؤمن ولد قدور الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بقضية فساد.

وأفادت وسائل إعلام محلية جزائرية منها "السبق برس" والشروق أونلاين بأن عبد المؤمن ولد قدور مَثُلَ صباح الخميس أمام قاضٍ بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة واستمع لأقواله.

ولاحقاً أمرت المحكمة ذاتها بإيداع ولد قدور الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بسجن الحراش شرقي العاصمة.

والأربعاء أعلنت الجزائر أن الإمارات سلمتها ولد قدور، المتابع في قضية فساد، وبث التلفزيون الجزائري صوراً لولد قدور لدى وصوله مطار العاصمة مكبل اليدين ومحاطاً برجال من الشرطة.

وأصدر القضاء الجزائري في فبراير/شباط الماضي أمراً دولياً بالقبض على ولد قدور لاتهامه في ملف فساد مرتبط بشراء مصفاة "أوغوستا" النفطية بجزيرة صقلية الإيطالية.

وخلال وجود ولد قدور بمنصبه أعلنت "سوناطراك" في ديسمبر/كانون الأول 2018 الاستحواذ على هذه المصفاة التي كانت مملوكة لشركة "إكسون موبيل" الأمريكية، وذلك بكلفة 700 مليون دولار.

ويواجه ولد قدور تهماً تشمل تبديد أموال وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة بجانب قضية صفقة شراء مصفاة أوغستا النفطية، وفق وسائل إعلام محلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us