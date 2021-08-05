أمرت محكمة جزائرية الخميس بإيداع الرئيس الأسبق لشركة سوناطراك الحكومية للمحروقات عبد المؤمن ولد قدور الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بقضية فساد.

وأفادت وسائل إعلام محلية جزائرية منها "السبق برس" والشروق أونلاين بأن عبد المؤمن ولد قدور مَثُلَ صباح الخميس أمام قاضٍ بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة واستمع لأقواله.

ولاحقاً أمرت المحكمة ذاتها بإيداع ولد قدور الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بسجن الحراش شرقي العاصمة.

والأربعاء أعلنت الجزائر أن الإمارات سلمتها ولد قدور، المتابع في قضية فساد، وبث التلفزيون الجزائري صوراً لولد قدور لدى وصوله مطار العاصمة مكبل اليدين ومحاطاً برجال من الشرطة.

وأصدر القضاء الجزائري في فبراير/شباط الماضي أمراً دولياً بالقبض على ولد قدور لاتهامه في ملف فساد مرتبط بشراء مصفاة "أوغوستا" النفطية بجزيرة صقلية الإيطالية.

وخلال وجود ولد قدور بمنصبه أعلنت "سوناطراك" في ديسمبر/كانون الأول 2018 الاستحواذ على هذه المصفاة التي كانت مملوكة لشركة "إكسون موبيل" الأمريكية، وذلك بكلفة 700 مليون دولار.

ويواجه ولد قدور تهماً تشمل تبديد أموال وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة بجانب قضية صفقة شراء مصفاة أوغستا النفطية، وفق وسائل إعلام محلية.