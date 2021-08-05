سياسة
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بتهمة قتل متظاهرين.. السودان يصدر حكماً أولياً بإعدام 5 من "الدعم السريع"
أصدرت محكمة مدينة الأبيض السودانية حكماً أولياً بإعدام 5 من قوات "الدعم السريع" أدينوا بقتل متظاهرين عام 2019.
بتهمة قتل متظاهرين.. السودان يصدر حكماً أولياً بإعدام 5 من "الدعم السريع"
في يونيو/حزيران 2019 فضّ مسلحون يرتدون زيّاً عسكرياً اعتصاماً مطالباً بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم / Reuters
5 أغسطس 2021

أصدرت محكمة سودانية الخميس حكماً أولياً بإعدام 5 من قوات الدعم السريع إثر إدانتهم بقتل متظاهرين سلميين.

جاء ذلك في وكالة الأنباء الرسمية (سونا) التي ذكرت: "أصدرت محكمة مدينة الأبيض (وسط) حكماً أولياً بإعدام 5 من قوات الدعم السريع إثر إدانتهم بقتل الشهداء (متظاهرين) في عام 2019".

وأوضحت أن "المحكمة أحالت المتهم السادس محمد الشبلي إلى محكمة الطفل لعدم بلوغه السن القانونية وقت ارتكاب الجريمة".

و"الدعم السريع" قوة مقاتلة تشكلت عام 2013 لمحاربة المتمردين في دارفور (غرب) ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقاً، ولا يوجد إحصاء رسمي بعددها الذي تشير تقديرات غير رسمية إلى تجاوزه عشرات الآلاف.

وفي يناير/كانون الثاني 2017، وافق البرلمان السوداني على قانون بشأن دمج قوات "الدعم السريع" في صفوف الجيش الوطني بالبلاد.

وفي يوليو/تموز 2019، أعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية) مقتل 5 متظاهرين، بينهم 4 طلاب، خلال احتجاجات اندلعت بمدينة الأبيض (وسط)، رفضاً لنتائج لجنة التحقيق بشأن فض الاعتصام قبالة مقرّ الجيش بالخرطوم.

وفي يونيو/حزيران 2019 فضّ مسلحون يرتدون زيّاً عسكرياً اعتصاماً مطالباً بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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