سياسة
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تركيا تواصل إخماد حرائق الغابات بإمكاناتها ومساهمة دول صديقة
تستمر تركيا بعمليات إخماد حرائق الغابات المندلعة في مناطق مختلفة من البلاد، بواسطة إمكاناتها الخاصة وبمساهمات من دول صديقة وشقيقة.
تركيا تواصل إخماد حرائق الغابات بإمكاناتها ومساهمة دول صديقة
تركيا تواصل إخماد حرائق الغابات / AA
5 أغسطس 2021

تواصل تركيا عمليات إخماد حرائق الغابات المندلعة في مناطق مختلفة من البلاد، بواسطة إمكاناتها الخاصة وبمساهمات من دول صديقة وشقيقة.

وتكافح طواقم الإطفاء من دون توقف من أجل السيطرة بأسرع وقت على الحرائق التي اندلعت منذ أيام في ولايات ومدن عديدة وبخاصة في أنطاليا وموغلا.

وبتنسيق من وزارة الخارجية التركية تشارك في عمليات إخماد الحرائق من الجو مروحية أذربيجانية وطائرة كرواتية متخصصة بإخماد الحرائق الضخمة.

وكذلك أرسلت إيران طائرة ومروحيتين لمساعدة طواقم الإطفاء التركية في إخماد حرائق الغابات.

أما إسبانيا فتشارك بعمليات الإخماد عبر طائرتين وكادر مكون من 27 شخصاً.

كما أرسلت روسيا 5 طائرات و3 مروحيات متخصصة بإخماد الحرائق، فيما تساهم أوكرانيا بـ3 طائرات و4 مروحيات قادرة على التحليق ليلاً.

ومنذ أيام طالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوبي تركيا وجنوب غربيها، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بوقت سابق "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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