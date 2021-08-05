سياسة
3 دقيقة قراءة
مسؤول دبلوماسي: لإسرائيل علاقات سرية مع معظم الدول العربية كالعراق
صرح مسؤول دبلوماسي سابق بوزارة الخارجية بأن لدى إسرائيل "علاقات سرية" بمعظم الدول العربية، حتى التي تصنف "معادية" لها مثل العراق، منذ 20 عاماً.
مسؤول دبلوماسي: لإسرائيل علاقات سرية مع معظم الدول العربية كالعراق
المسؤول الإسرائيلي أشار إلى أن تل أبيب تحافظ على تواصلها مع غالبية الدول العربية / AA
5 أغسطس 2021

أكد مسؤول دبلوماسي سابق بوزارة الخارجية أن إسرائيل تحافظ على تواصلها مع غالبية الدول العربية، بما في ذلك الدول التي تصنَّف "معادية" لها مثل العراق، وفق تصريحه لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال حاييم ريغييف المسؤول السابق عن قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية: "ظلّت وزارة الخارجية الإسرائيلية على اتصال بجميع الدول العربية تقريباً طوال العشرين عاماً الماضية".

وأشار إلى أن هذا التواصل السري لا يتضمن بعض الدول مثل لبنان وسوريا واليمن لكنه يمتد حتى بغداد.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن السفير العراقي في واشنطن فريد ياسين قوله عام 2019: "توجد أسباب موضوعية جداً قد تدعو لوجود علاقات بين العراق وإسرائيل".

وذكر بعض تلك "الأسباب الموضوعية" من وجهة نظره، موضحاً أنها "ليست كافية لأن يكون التواصل بين إسرائيل والعراق علنياً"، لكنه لم ينفِ وجوده بشكل سري.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريغييف الذي يعتزم ترؤُّس البعثة الإسرائيلية لدى الاتحاد الأوروبي لعب دوراً رئيسياً في "وضع أسس اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب" العام الماضي.

وقال ريغييف: "الآن مع اتفاقيات التطبيع الجديدة إضافة إلى الموجودة مسبقاً مع مصر والأردن يعيش أكثر من نصف سكان العالم العربي في دول تربطها علاقات رسمية معلنة بإسرائيل".

واعتبر أن إقبال الدول العربية على التطبيع مع إسرائيل بسبب "أننا الجسر إلى الولايات المتحدة"، على حد وصفه.

وحول المسجد الأقصى قال ريغييف إنه يُعتبر "مصدر التوتر الكبير (بالنسبة إلى إسرائيل) وقضية حساسة للغاية".

ولفت إلى أن حرب الـ11 يوماً مع غزة وأحداث القدس الأخيرة كادت أن تخلخل اتفاقيات التطبيع السابقة، لكن "الأمور سرعان ما عادت إلى مسارها الصحيح".

وأكد أن إسرائيل لديها مخطط من أربع محاور لتوسيع اتفاقيات التطبيع مع دول جديدة وتعميق العلاقات القائمة، مشيراً إلى أنها تسعى خلال ذلك لـ"تجنب الفجوات" التي وُجدت في اتفاقيات التطبيع مع مصر والأردن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us