سياسة
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مُسيّرات بيرقدار التركية تحلق 1835 ساعة بمكافحة الحرائق
قال رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية إسماعيل دمير إن مُسيرات بيرقدار "تي بي 2" تقدم مساهمة فعالة بمكافحة الحرائق.
مُسيّرات بيرقدار التركية تحلق 1835 ساعة بمكافحة الحرائق
بيرقدار حلقت 1835 ساعة خلال عملية دعم جهود إطفاء حرائق الغابات / AA
5 أغسطس 2021

حلقت طائرات بيرقدار "تي بي 2" التركية المُسيرة 1835 ساعة خلال عملية دعم جهود إطفاء حرائق الغابات بمناطق عدة بالبلاد.

وقال رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية إسماعيل دمير في تغريدة الخميس إن مُسيرات بيرقدار "تي بي 2" تقدم مساهمة فعالة في مكافحة الحرائق.

وأضاف أن المُسيرات التركية التي تستخدمها المديرية العامة للغابات نفذت بين 1 يونيو/حزيران الماضي و4 أغسطس/آب الجاري 1413 ساعة تحليق واكتشفت 103 حرائق.

وأشار إلى أن المُسيرات المذكورة التي تستخدمها المديرية العامة للأمن والقوات المسلحة حلقت 422 ساعة خلال الفترة من 29 يوليو/تموز إلى 4 أغسطس/آب.

وذكر دمير أن "المُسيرات التركية ستواصل أداء واجباتها في مكافحة الحرائق، وأقدم شكري لجميع أبطالنا الذين يكافحون الحرائق".

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوبي تركيا وجنوب غربيها، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بوقت سابق "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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