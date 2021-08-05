دعا مجلس الأمن القومي التركي أرمينيا للتخلي عن خطاباتها وتصرفاتها العدائية، والتزام تعهداتها وتطوير علاقات التعاون مع دول المنطقة.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع مجلس الأمن القومي التركي الذي انعقد الخميس بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وبخصوص حرائق الغابات التي اندلعت مؤخراً بتركيا، أوضح البيان أنه جرى الاطلاع خلال الاجتماع على أعمال مكافحة الحرائق ومناقشة حملات التضليل والتدابير الإضافية في هذا الإطار.

وفي سياق مكافحة الإرهاب أدان المجلس بشدة الدول التي تدعم تنظيم "PKK/YPG/PYD" الإرهابي وتشجعه على مواصلة هجماته التي تستهدف السلام والاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بملف قبرص دعا المجلس الأطراف المعنية بالقضية القبرصية لتكون جزءاً من الحل بدلاً من الإصرار على مواقفها الرافضة للتوافق.